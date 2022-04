Văn hoá, xã hội Bộ Công Thương đề nghị thu hồi kẹo socola nhãn hiệu Kinder

(kontumtv.vn) – Bộ Công Thương đã đề nghị các đơn vị chức năng thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu Samonella spp đối với các sản phẩm của Công ty Ferrero đang được lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Bộ Công Thương vừa có công văn số 1887/BCT-TTTN gửi tới Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam; Hiệp hội Phát triển chợ Việt Nam; các doanh nghiệp kinh doanh phân phối thực phẩm về việc cung cấp thông tin các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo Bộ Công Thương, cảnh báo từ một số cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quốc tế và của Công ty Ferrero cho thấy, một số sản phẩm kẹo socola nhãn hiệu Kinder của Công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Samonella spp và hiện đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin nêu trên tới các nhà cung cấp, kinh doanh, phân phối sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn thực phẩm và không bán các sản phẩm đó đến khi có thông báo mới của Bộ Công Thương.

Cũng liên quan tới vấn đề này, ngày 12/4/2022, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã có công văn số 194/KHCN-ATTP đề nghị Vụ Thị trường trong nước phối hợp thông báo tới các đơn vị kinh doanh có liên quan (siêu thị, nhà bán buôn, bán lẻ…) thông tin tới nhà cung cấp các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm tại phụ lục kèm theo để thu hồi theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn thực phẩm và không bán các sản phẩm đó đến khi có thông báo mới của Bộ Công Thương.

Trước đó, ngay khi có thông tin về việc Tập đoàn sản xuất bánh kẹo Ferrero thu hồi một số lô trứng chocolate Kinder Surprise tại thị trường Anh do nghi ngờ sản phẩm này bị nhiễm vi khuẩn Samonella spp, Bộ Công Thương đã chỉ đạo mạng lưới các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm rà soát, kiểm tra và báo cáo về Bộ Công Thương các sản phẩm tương tự nhập khẩu về Việt Nam có cùng tên, ngày sản xuất và hạn sử dụng như được nêu trong sự cố an toàn thực phẩm nêu trên.

Vì vậy, nhằm thực hiện các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã đề nghị các đơn vị chức năng thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu Samonella spp đối với các sản phẩm của Công ty Ferrero đang được lưu thông trên thị trường Việt Nam, đặc biệt lưu ý đối với các sản phẩm nói trên./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)