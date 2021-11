Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo khẩn sau vụ một học sinh rơi khỏi xe đưa đón ở Sơn La

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý các trung tâm đăng kiểm, phương tiện sau đăng kiểm; phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giữa hai kỳ kiểm định, đưa xe hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định ra tham gia giao thông.

Đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị này kiểm tra, giám sát hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định liên quan về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Cục Quản lý đường bộ kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu, các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế; tăng cường lực lượng tổ chức, bảo đảm giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, nhất là trên các tuyến giao thông trọng điểm”, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, nhất là đối với xe đưa đón học sinh, gắn với mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp các Sở Giao thông vận tải các địa phương tăng cường quản lý hoạt động của phương tiện tham gia kinh doanh vận tải.

Đối với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải để xảy ra tai nạn giao thông hoặc có phương tiện tham gia đưa đón học sinh….

Trước đó, hồi 10h55 ngày 22/11/2021, tại Km315+860 Quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Mâm, Chiềng Sơ, Sông Mã, Sơn La xảy ra vụ tai nạn: Lái xe Lò Văn Xịch (sinh năm 1975, trú tại bản Mường Bon, Chiềng Sơ, Sông Mã, Sơn La) điều khiển xe ô tô 16 chỗ mang biển số: 26B-007.01 lưu thông theo hướng thị trấn Sông Mã – Bó Sinh, trên xe chở theo 19 học sinh sau giờ tan học.

Quá trình lưu thông bất ngờ cửa xe bị bung chốt khiến 2 học sinh văng ra khỏi xe gồm: L.T.U (sinh năm 2007), trú tại bản Nà Lốc, Chiềng Sơ, Sông Mã, Sơn La và T.T.N (sinh năm 2010), trú tại bản Phiêng Pe, Chiềng Sơ, Sông Mã, Sơn La. Hậu quả làm em L.T.U tử vong tại chỗ, T.T.N bị thương nhẹ, xe ô tô hư hỏng nhẹ.

Qua xác minh ban đầu xác định lái xe ô tô chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, xe ô tô còn hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đến hết ngày 8/12/2021, phương tiện trên do công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phú An ký hợp đồng vận chuyển hành khách với ông Sầm Văn Hướng trú tại bản Phiêng Xa, Chiềng Sơ, Sông Mã đến trường THCS Chiềng Sơ và ngược lại…