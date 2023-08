Bộ Y tế khuyến cáo về biến thể phụ EG.5 Omicron

Tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 tại điểm tiêm Nhà văn hóa khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh tư liệu: Anh Tuấn/TTXVN

Báo cáo của WHO được cập nhật cho thấy, giai đoạn từ 10/7 đến 6/8, toàn thế giới có gần 1,5 triệu ca nhiễm mới, tăng 80% so với 4 tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca tử vong do COVID-19 lại giảm 57%, còn 2.500 ca, cũng trong giai đoạn này.

Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhằm góp phần tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế – xã hội, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng… không để dịch bùng phát trở lại và hạn chế tối đa xảy ra nguy cơ dịch chồng dịch.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tiếp tục chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát phát hiện sớm và xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch và triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023, công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Đồng thời, các địa phương chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Viện Vệ sinh Dịch tễ, Pasteur và các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế để lấy mẫu, giải trình tự gen phát hiện sớm các biến thể mới của SARS-CoV-2 và kịp thời báo cáo về Bộ Y tế khi phát hiện biến thể mới.