Cả nước có 78,86% học sinh đi học trực tiếp

Giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu, Đà Nẵng) hướng dẫn học sinh cách phòng dịch. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Cụ thể, bậc Mầm non có 50 tỉnh, thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp; 13 tỉnh, thành phố hiện dừng dạy học trực tiếp do dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa phương, gồm Hà Nội, Đà Nẵng (tổ chức cho đi học tại 2 quận Thanh Khê và Sơn Trà), Tiền Giang (trẻ 5 tuổi tổ chức cho đi học từ 21/2, trẻ dưới 5 tuổi tổ chức từ ngày 24/2), Bạc Liêu (trẻ 5 tuổi tổ chức cho đi học từ ngày 21/2, trẻ dưới 5 tuổi tổ chức từ ngày 28/2), An Giang, Phú Yên, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hưng Yên. Tỉnh Đắk Lăk có thành phố Buôn Mê Thuột dừng dạy học trực tiếp.

Bậc Tiểu học có 52 tỉnh, thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp; 11 tỉnh, thành phố dừng dạy học trực tiếp do dịch diễn biến phức tạp: An Giang (khối lớp 1, 2), Tiền Giang (khối lớp 3, 4), Hà Nội (12 quận nội thành), Đắk Lắk (thành phố Buôn Mê Thuột), Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Bậc Trung học Cơ sở có 59 tỉnh, thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp; 4 tỉnh, thành phố dừng dạy học trực tiếp do dịch diễn biến phức tạp: Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội (khối lớp 6 của 12 quận nội thành).

Bậc Trung học Phổ thông có 62 tỉnh, thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp; 1 tỉnh (Lào Cai) dừng dạy học trực tiếp do dịch diễn biến phức tạp.

Trong tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trường Tiểu học và THCS xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ (Lai Châu) tổ chức thêm nhiều hoạt động ngoài giờ tạo không khí vui tươi phấn khởi thu hút các em học sinh đến trường. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường khi tổ chức dạy, học trực tiếp, Bộ Y tế đã xây dựng, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.