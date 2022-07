Văn hoá, xã hội Các thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 7/7, cùng với các thí sinh trên cả nước, hơn 4.700 thí sinh tại tỉnh Kon Tum đã bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Trong buổi sáng, bắt đầu từ 7h35 phút, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ Văn trong thời gian 120 phút, theo hình thức tự luận. Buổi chiều, vào lúc 14h30, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút, theo hình thức trắc nghiệm.

Tỉnh đã bố trí 12 điểm thi chính và 9 điểm thi dự phòng với 211 phòng thi chính, 40 phòng chờ/dự phòng. Mỗi phòng thi chính, tối đa có 24 thí sinh, khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m theo hàng. Để Kỳ thi diễn ra an toàn, tại các điểm thi, công tác phối hợp với những lực lượng chức năng được thực hiện tốt. Qua đó, đảm bảo tuyệt đối về biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Kon Tum có gần 2.650 thí sinh nữ, trên 1.600 thí sinh người DTTS và trên 230 thí sinh tự do. Năm nay có hơn 540 thí sinh dự thi lấy kết quả chỉ để xét công nhận tốt nghiệp và trên 4000 thí sinh có sử dụng kết quả để xét tuyển Đại học, Cao đẳng./.

Cát Tiên – Văn Hiển