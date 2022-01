Văn hoá, xã hội Cảnh báo gia tăng tội phạm giết người

(kontumtv.vn) – Trong năm 2021, tỉnh Kon Tum xảy ra 24 vụ giết người, tăng gấp 3 lần so với năm 2020. Các vụ án giết người xảy ra phần lớn đều do nguyên nhân xã hội. Đặc biệt, tội phạm giết người thân trong gia đình có xu hướng gia tăng. Điều này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự lệch lạc trong nhận thức của một bộ phận người dân mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Kon Tum ghi nhận sự 24 vụ án giết người; tăng gấp 3 lần so với năm 2020; làm chết 16 người và bị thương 8 người. Đáng chú ý, hơn 56% số vụ có nguyên nhân phạm tội từ những mâu thuẫn đơn giản, bộc phát nhất thời nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều vụ án có diễn biến nhanh và bất ngờ. Thượng tá Lê Thanh Hải, Trưởng phòng PC02, Công an tỉnh Kon Tum cho biết: “Tình trạng sử dụng rượu bia làm giảm khả năng kiểm soát thái độ và hành vi, dẫn đến các đối tượng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn và gây ra các vụ án giết người. Một nguyên nhân nữa là sự lan truyền nhanh chóng các thông tin, nội dung về bạo lực trên các trang mạng xã hội, internet, facebook, zalo rồi các game bạo lực ngày càng khó kiểm soát, góp phần tác động vào nhận thức của cộng đồng và giới trẻ.”

Trong số 24 vụ án giết người xảy ra năm 2021, trên 30% vụ án nạn nhân và thủ phạm có quan hệ thân thiết như vợ chồng, cha con… Đặc biệt, có đến hơn một nửa các vụ giết người có nguyên nhân do sử dụng rượu, bia. Đơn cử như ngày 24/11/2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã xét xử và tuyên phạt bị cáo A Biết 18 năm tù giam về hành vi giết người. Trước đó, chỉ vì bực tức do vợ không chịu đi xách nước về nấu ăn nên A Biết ở thôn Kon Klùng, xã Hiếu, huyện Kon Plông đã liên tục dùng gậy gỗ đánh và bẻ đầu khiến người vợ tử vong do đa chấn thương. Hay như ngày 13/12/2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum cũng đã tuyên phạt bị cáo A Thinh, 29 tuổi ở thôn Đăk Song, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông 17 năm tù giam về hành vi giết người. Nạn nhân cũng chính là vợ của A Thinh. Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày giữa hai vợ chồng. Ông Nguyễn Văn Pho, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum cho hay: “Nguyên nhân dẫn đến loại tội phạm này xuất phát từ nhận thức pháp luật của các đối tượng còn trẻ tuổi, thích thể hiện bản thân, thiếu sự giáo dục từ phía gia đình và một số nguyên nhân không thể thiếu là do uống rượu, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, do hoàn cảnh khó khăn, dẫn đến mâu thuẫn trong vợ chồng. Khi xét xử đối với loại tội phạm này thì tòa án căn cứ vào các quy định của pháp luật để xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nhằm răn đe, trừng trị đối với người phạm tội.”

Đáng chú ý, toàn bộ đối tượng gây án đều phạm tội lần đầu, hầu hết dưới 30 tuổi. 75% số vụ án giết người xảy ra ở khu vực nông thôn, miền núi và hơn một nửa xảy ra trong vùng dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Văn Pho, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết thêm: “Để ngăn ngừa loại tôị phạm này trong thời gian tới thì ngoài đẩy nhanh công tác xét xử, kịp thời giáo dục pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật. Tòa án còn phải thường xuyên phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền địa phương, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con đồng bào DTTS, thay đổi nếp nghĩ cách làm, tránh nghiện rượu bê tha, đó là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng phạm tội như hiện nay.”

Về những giải pháp kiềm chế tình hình tội phạm giết người trong thời gian tới, thượng tá Lê Thanh Hải, Trưởng phòng PC02, công an tỉnh Kon Tum cho hay: “Chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân ngay từ địa bàn cơ sở, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp với các cấp, các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng, nhất là tập trung phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, xâm phạm đến các nhóm tội phạm tính mạng, sức khỏe và danh dự, nhâm phẩm của người dân.”

Từ những mâu thuẫn âm ỉ trong cuộc sống hằng ngày không được giải quyết kịp thời, cho đến những mâu thuẫn bộc phát, đặc biệt là tình trạng lạm dụng rượu bia, làm giảm khả năng kiểm soát thái độ và hành vi đã dẫn tới các vụ án mạng thương tâm gây chết người. Trong thời gian tới, bên cạnh phát huy vai trò của các lực lượng chức năng trong công tác ngăn chặn, xử lý, việc phát huy vai trò của toàn dân trong phòng, chống tội phạm, nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật là hết sức cần thiết để kiềm chế và ngăn chặn tội phạm giết người./.

Chung Loan – Đức Thắng