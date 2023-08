Văn hoá, xã hội Cảnh báo tai nạn đuối nước liên tục ở trẻ em

(kontumtv.vn) – Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố Kon Tum đã xảy ra 8 vụ tai nạn đuối nước, làm 10 trẻ em tử vong, chiếm 2/3 tỷ lệ trẻ bị đuối nước so với toàn tỉnh. Điều đáng nói có vụ việc đã cướp đi tính mạng của 02 trẻ trong một gia đình, rung lên hồi chuông cảnh báo các cấp ngành, đặc biệt là các bậc phụ huynh quan tâm vấn đề này.

Trong số 8 vụ đuối nước xảy ra trong thời gian qua, hầu hết trẻ em đang học bậc tiểu học, phụ giúp cha mẹ như đi chăn bò, bắt hến, bắt nhái. Vào đầu tháng 6, sau trận mưa to, anh A Gih ở làng Plei Rơ Hai 1, phường Lê Lợi chở con là A Gơ đi bắt nhái bằng xe máy. Trên đường đi đến gần cống tràn giữa phường Trần Hưng Đạo và xã Hoà Bình, không may bị trượt chân ngã xuống cống. Do trời mưa to, nước lũ dâng lên cao đã cuốn trôi 02 cha con. Ông Nguyễn Xuân Đông ở TDP 1 phường Trần Hưng Đạo kể: “Khi ra đây đứng tại ngầm đây, nếu rớt tại ngầm đây thì sẽ trôi. Lúc đó tôi thấy dấu hiệu ở dưới mới nói xe trôi rồi, người ta lặn xuống đụng xe thì thôi rồi, 2 cha con này chết rồi. Tôi mới chỉ nói theo dòng suối đây đi, chứ xác không còn ở đây đâu, xe chỉ còn thôi, chứ xác thì trôi xuống kia rồi. Họ mới dò từ đây xuống gần tới đập thì phát hiện được người cha, họ vớt lên, sau đó họ mò nữa cách khoảng 3-4m thôi thì phát hiện người con vớt lên từ dưới kia.”

Sự ra đi của anh A Gih và em A Gơ khiến cho căn nhà gia đình đang sinh sống càng thêm hiu quạnh. Nỗi đau mất chồng cùng nỗi đau mất con làm chị Y Bưk cứ day dứt mãi: “Ổng nói ổng đi bắt nhái, ổng kéo cháu từ giường dậy đi. Ổng nói 2 cha con tối nay ngủ trong rẫy. Tôi cũng không ngủ được, cứ để đèn miết ở đây, nghe tiếng xe tưởng 2 cha con nó về mà không thấy về, tôi ngồi khóc.”

Ngoài sự lơ là, chủ quan của các gia đình trong việc quản lý, giám sát, trông giữ trẻ nhỏ, một nguyên nhân khác dẫn đến các vụ tai nạn đuối nước thương tâm thời gian qua trên địa bàn thành phố Kon Tum chính từ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em thường hiếu động, thích rủ nhau đi tắm sông, suối, hồ… trong khi các em thiếu kỹ năng đảm bảo an toàn, xử lý tình huống khi bơi và không có kỹ năng cứu đuối. Thậm chí không quan tâm khu vực mình xuống tắm sẽ xảy ra nguy cơ bị đuối nước cao. Ông A Đưn – Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Pleiklech, xã Ngọc Bay cho biết: “Trong thời gian qua, Ban nhân dân thôn và xã đã cắm biển cảnh bảo, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là trẻ em không nên tắm hồ, rất nguy hiểm cho cả người lớn lẫn trẻ em. Trong tháng vừa qua thì có 3 cháu, ngoài giờ học của các cháu do trời nắng nóng nên các cháu rủ nhau xuống hồ tắm, một cháu bị đuối nước và tử vong ngay tại chỗ.”

Từ đầu năm đến nay, các vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn thành phố Kon Tum tập trung chủ yếu ở các xã gần sông, khu vực đập chứa nước và khu vực có nhiều hố chứa nước tưới cho cây trồng. Đặc biệt tình trạng đuối nước ở trẻ em liên tiếp xảy ra trong những tháng nghỉ hè, đang là vấn đề đáng lo ngại mà các bậc cha mẹ nên quan tâm, theo dõi con trẻ. Cùng với đó các cấp chính quyền tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ trẻ em, như: cắm biển cảnh báo ở các ao hồ, sông suối, hoặc khu vực nguy hiểm, sạt lở trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, trang bị các kỹ năng, kiến thức về bơi để trẻ biết và tự chủ động; tuyên truyền cho các bậc phụ huynh thường xuyên theo dõi, giám sát các con em, không để trẻ trốn bố mẹ đi tắm sông, tắm suối…

Để không xảy ra những vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em, ngoài sự giáo dục của nhà trường, sự quan tâm của địa phương tổ chức các hoạt động bổ ích cho trẻ, điều rất cần thiết là mỗi bậc cha mẹ nên quan tâm, theo dõi trẻ trong sinh hoạt hằng ngày./.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa