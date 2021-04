Văn hoá, xã hội Cảnh báo tình trạng đuối nước trẻ em ở huyện Đăk Glei

(kontumtv.vn) – Trước tình hình nắng nóng kéo dài, trên địa bàn huyện Đăk Glei (Kon Tum), trẻ em thường rủ nhau ra sông, suối, ao hồ bơi lội, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Vì vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em là thật sự cần thiết trong thời điểm hiện nay.

Tại con suối xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei cách đây không lâu đã xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em độ tuổi mầm non tử vong. Và cũng tại dòng suối này, đoạn chảy qua thôn Pêng Siel Pêng, xã Đăk Pék, các em vẫn vô tư bơi lội và không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đăk Pék nằm cách con suối chỉ vài chục mét. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp giáo dục cho các em về phòng, chống đuối nước. Cô giáo Hà Thị Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đăk Pék cho biết: “Địa hình nằm gần suối sông, ao hồ rất là nhiều, do đó các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh đặc biệt nhà trường hết sức quan tâm và các cô cũng thường xuyên dạy lồng ghép tích hợp về phòng chống tai nạn đuối nước trong các tiết ngoại khóa, sinh hoạt chào cờ đầu tuần và trong các buổi sinh hoạt cuối tuần, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh là đạo điều kiện để cho con em mình có thể học bơi”.

Em Y Tâm Như, học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đăk Pék nói: “Để phòng chống đuối nước em không đi tắm chơi đùa ở sông suối, ao hồ, đi đến nơi có sông suối ao hồ thì phải có người lớn, ở trường em trong giờ chào cờ thì chúng em luôn được thầy cô tuyên truyền về phòng chống đuối nước”.

Theo Phòng LĐ-TB&XH huyện Đăk Glei, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 17 vụ đuối nước làm 24 em tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là do các em rủ nhau đi tắm sông, suối, ao hồ ở gần nhà nhưng không biết bơi, trượt chân rơi xuống nước. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân do sự bất cẩn của người lớn trong việc nhắc nhở và trông coi trẻ.

Để phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em, UBND huyện Đăk Glei đã chỉ đạo các ngành rà soát cắm các biển cảnh báo, biển chỉ dẫn tại các khu vực có nguy cơ đuối nước. Cùng với đó, các bậc cha mẹ nên thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con em mình, không cho trẻ đi tắm, bơi ngoài sông, suối, ao hồ bởi sự chủ quan của người lớn có thể sẽ phải đánh đổi bằng chính tính mạng của con em mình.

CTV A Lộc