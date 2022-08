Cấp Bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho 3 liệt sỹ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy

Liệt sỹ Đặng Anh Quân, Thượng tá Công an nhân dân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an; nguyên quán phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; ngày hy sinh 1/8/2022.

Liệt sỹ Đỗ Đức Việt, Thượng úy Công an nhân dân, Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an; nguyên quán xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; ngày hy sinh 1/8/2022.

Liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc, Hạ sỹ Công an nhân dân, Chiến sỹ nghĩa vụ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an; nguyên quán xã Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; ngày hy sinh 1/8/2022.