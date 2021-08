Văn hoá, xã hội Chăm lo chu đáo cho công dân ở các cơ sở cách ly y tế tập trung

(kontumtv.vn) – Hiện nay, các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh đang đón một lượng lớn công dân từ các tỉnh phía Nam về thực hiện cách ly. Giúp các công dân ổn định tư tưởng, chấp hành các biện pháp cách ly, đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả là nhiệm vụ mà các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và lực lượng y tế vẫn âm thầm, lặng lẽ thực hiện trong các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh.

Đại úy Y Hảo, nhân viên nấu ăn đang tất bật cùng tổ nuôi quân chuẩn bị bữa ăn trưa cho công dân đang cách ly y tế tại cơ sở 1, Trường Cao đẳng cộng đồng, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum. Các bộ phận trong tổ nuôi quân người nào việc nấy theo từng công đoạn nhịp nhàng, khẩn trương. Với tinh thần, trách nhiệm “vì nhân dân phục vụ” nên làm hết sức mình để dành những điều kiện tốt nhất cho công dân đang cách ly tại đây.

Đều dặn từ 4 giờ sáng Đại úy Trương Thị Ánh Nguyệt có mặt ở chợ đầu mối thành phố Kon Tum chọn mua những thực phẩm về chế biến món ăn. Những thực phẩm này được lên thực đơn từ hôm trước và có sự phê duyệt của chỉ huy cơ sở cách ly y tế tập trung, mỗi ngày mỗi món khác nhau, để mọi người bảo đảm sức khỏe. Đại úy Trương Thị Ánh Nguyệt chia sẻ: “Với thời giá Covid rất là leo thang cho nên chúng tôi đi chợ phải cân đong, đo đếm tính toán làm sao để cho chất lượng, số lượng để bữa ăn được nâng cao, công dân ăn thấy được phù hợp với túi tiền mình bỏ ra. Trong khâu chế biến chúng tôi bảo đảm hết sức các bước nhỏ nhặt nhất cũng như chế biến món ăn được tươi ngon bảo đảm an toàn, công dân ăn bảo đảm sức khỏe trong mùa dịch này.”

Mỗi công dân được đảm bảo ngày ba bữa ăn với chế độ 80.000 đồng/ngày. Với số tiền ăn không nhiều, làm sao để nấu ăn ngon, bảo đảm vệ sinh, sức khỏe là chuyện không hề đơn giản. Trong quá trình chế biến luôn tuân thủ các bước theo quy trình, có lấy mẫu lưu thức ăn, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đại úy Lê Thiên Vũ, Chính trị viên Cơ sở cách ly y tế Trường Cao đẳng Cộng đồng cho biết việc kiểm tra về lương thực, thực phẩm đảm bảo an toàn trong quá trình nấu ăn, chia thức ăn được thực hiện thường xuyên. Đồng thời có tủ riêng để lưu nghiệm thức ăn hàng ngày. Đối với tổ y tế thường xuyên đo than nhiệt sáng và chiều, trong quá trình đo thân nhiệt luôn nhắc nhở bà con về công tác vệ sinh trong phòng ở cũng như hành lang, thường xuyên đeo khẩu trang và sát khuẩn trong quá trình cách ly.

Tại khu cách ly y tế tập trung, hằng ngày phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp đảm bảo phòng dịch, đo thân nhiệt 2 lần/ngày, phun thuốc khử khuẩn các khu nhà ở, nhà ăn và vệ sinh công cộng; tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn chất thải theo đúng quy định. Sự nhiệt tình của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và lực lượng y tế khiến bà Trần Thị Hiền, một trong những công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại đây rất cảm động. Bà Hiền chia sẻ: “Trong thời gian ở đây tôi cảm nhận được sự ấm áp tình người, cũng như sự chia sẻ của anh chị em trong khu vực cách ly, nhất là đội ngũ cán bộ, công nhân viên phục vụ không quản ngày đêm chăm lo sức khỏe cho công dân chúng tôi ở đây và bảo đảm cơm chín, nước sôi phục vụ tốt cho mọi công dân.”

Có đến đây mới thấu hiểu hết những hy sinh, đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên phục vụ trong cuộc chiến cam go chống dịch Covid-19. Hằng ngày họ đối diện với rất nhiều rủi ro, song với tinh thần “Vì Nhân phục vụ” đội ngũ này đã tạo thêm điểm tựa vững chắc, tăng thêm sức mạnh, niềm tin sẽ chiến thắng dịch bệnh.

CTV Trung Kiên