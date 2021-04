Văn hoá, xã hội Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum diễn tập phòng cháy 2021

(kontumtv.vn) – Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh tổ chức diễn tập chữa cháy tại Petrolimex – Cửa hàng 115, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

Theo tình huống giả định, trong quá trình bán lẻ xăng dầu, do người mua hàng không tuân thủ quy định PCCC, sử dụng điện thoại khi đang đổ xăng, gây phát cháy bình xăng của xe máy, gây cháy hơi xăng dầu tích tụ xung quanh khu vực bán lẻ xăng dầu, cháy lan vào bên trong khu vực bán hàng, nhà kho và toàn bộ khu vực bán lẻ xăng dầu, làm 2 nhân viên và 5 khách hàng đang giao dịch trong khu vực văn phòng làm việc bị ngạt khói do không thể tự thoát ra ngoài và ngất xỉu. Lực lượng PCCC cơ sở đã sử dụng bình chữa cháy xách tay phun vào đám cháy nhưng không hiệu quả do đám cháy bùng phát nhanh. Sau đó đã báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp theo số 114.

Diễn tập phòng cháy, cứu nạn cứu hộ được Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum tổ chức hàng năm, luân phiên tại các cửa hàng. Qua diễn tập nhằm giúp cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Chi nhánh nâng cao ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời giúp nâng cao kinh nghiệm, khả năng chỉ đạo, chỉ huy, ứng biến nhanh chóng khi có hỏa hoạn xảy ra cho cán bộ, chiến sĩ và tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh với lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở trong xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn xảy ra tại cơ sở.

Quang Mẫn – Duy Vĩ