Cho trẻ em một mùa hè an toàn

Phong phú các hoạt động hè

Với nhiều gia đình, nhất là trẻ em thành phố, hè là thời điểm các bậc phụ huynh đăng ký các hoạt động trải nghiệm cho con em mình.

Mô hình trại hè hướng dẫn kỹ năng sống đang rất thu hút và hấp dẫn với các mô hình như: Học kỳ quân đội, Học thành người có ích, Hòa mình với thiên nhiên, Học làm bác nông dân, Khóa tu mùa hè, Trại hè công an, Trại hè kỹ năng sinh tồn…

Mùa hè bổ ích khi trẻ được hoà mình vào thiên nhiên và được đảm bảo an toàn bởi các giáo viên trải nghiệm. Ảnh: CNVS

Với khoảng thời gian xa gia đình từ 7 đến 12 ngày, các em nhỏ tự lập trong sinh hoạt và được học tập, vui chơi trong môi trường tập thể, giúp các em thêm tự tin và mạnh dạn. Đặc biệt, các trại hè dạy kỹ năng sinh tồn, kỹ năng thoát hiểm khỏi đám cháy, kỹ năng bơi lội và kỹ năng tự vệ… đang được nhiều phụ huynh quan tâm.

Các em nhỏ cũng có cơ hội tham gia trải nghiệm về lịch sử tại các bảo tàng, vườn quốc gia, di tích lịch sử, trạm cứu hộ đông vật hoang dã… tại Hà Nội cũng như một số tỉnh, thành… trong các tour do chính các nhóm phụ huynh tổ chức.

Bên cạnh đó, không ít phụ huynh đăng ký các khóa học trực tuyến có trả phí hoặc miễn phí uy tín. Đó là: Internet Safety (Tạm dịch: An toàn không gian mạng) trên nền tảng Khan Academy với các video bài giảng, tài liệu và bài tập liên quan tới an toàn không gian mạng. Thông qua khóa học, trẻ có thể học được những kiến thức bổ ích như: Cách giữ bảo mật tài khoản (set mật khẩu mạnh, bật bảo mật hai lớp); Cách lướt web an toàn; Một số cách lừa đảo trên mạng và các cách phòng tránh (Lừa đảo giả mạo, Điểm truy cập giả mạo…). Khóa Be Internet Awesome của Google; National Geographic Kids là trang web giáo dục dành cho trẻ em do Tạp chí National Geographic phát triển. Tại đây cung cấp các bài viết, video, hình ảnh và thông tin đa dạng về các loài động vật, môi trường tự nhiên cũng như văn hóa trên khắp thế giới. Nội dung được tạo ra một cách hấp dẫn và dễ hiểu cho trẻ em.

Không phải không có nguy cơ

Phong phú các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em nhưng những nguy cơ về an toàn trí lực cũng như tính mạng đối với các em cũng luôn tiềm ẩn.

Trại hè lính cứu hoả được nhiều phụ huynh quan tâm. Ảnh: CH.

Mới đây nhất một học sinh, phụ huynh ở Hà Nội bị tử vong khi đi dã ngoại ở Vườn quốc gia Xuân Thuỷ (Nam Định). Trước đó, một buổi dã ngoại trong chương trình năm học tại Hà Nội cũng khiến hàng loạt trẻ bị ngộ độc thức ăn.

Tuy mùa hè mới bắt đầu nhưng trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm: Vào ngày 27/5, trên địa bàn xã An Phước, tỉnh Vĩnh Long xảy ra vụ đuối nước làm hai học sinh lớp 8 là anh em song sinh tử vong khi đi bắt cá và tắm ven bờ sông Cổ Chiên. Chiều ngày 28/5 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm 3 chị em ruột trong một gia đình tử vong khi đi tắm ở sông Bà Dư.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 4, đơn vị liên tục cấp cứu cho các trẻ bị ngạt nước, đuối nước, nhiều ca nguy kịch. Đây là dạng tai nạn rất phổ biến ở trẻ nhỏ, nhất là vào mùa hè.

Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ tử vong do đuối nước. Trong đó, nhóm tuổi chiếm tỷ lệ tử vong cao là từ 1 – 14 tuổi và sống ở vùng nông thôn có điều kiện kinh tế khó khăn, các tỉnh miền núi, địa phương có nhiều sông suối, ao hồ.

Nguy cơ với trẻ em trong mùa hè còn đến từ không gian mạng internet. Các hành vi, hậu quả của vi phạm quyền trẻ em nói chung, xâm hại trẻ em nói riêng trên môi trường mạng đã và đang tác động đến trẻ em trước mắt và lâu dài, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tâm lý, tình cảm, đạo đức và sức khỏe tâm thần của trẻ.

“Qua nghiên cứu các vụ việc từ tư vấn Tổng đài 111 cho thấy, các đối tượng lừa đảo nghiên cứu rất kỹ về nạn nhân qua việc thu thập dữ liệu thông tin trước đó. Khi gọi điện hoặc chat với nạn nhân, đối tượng rất hiểu tâm lý nạn nhân để trò chuyện và mục tiêu hướng tới lừa đảo”, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết.

Về vấn đề thu thập thông tin dữ liệu trẻ em, bà Đinh Thị Như Hoa, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Có nhiều trang web thu thập thông tin nhưng chưa có các cam kết với bên thứ ba dẫn đến việc lộ lọt bởi chính người quản lý dữ liệu hoặc bởi bên thứ ba. Với tình trạng lừa đảo trực tuyến gia tăng thì có nhiều trang web lừa đảo được lập ra nếu người dùng là bố mẹ trong quá trình sử dụng có thể đã nhập thông tin cá nhân vào.