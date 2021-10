Văn hoá, xã hội Chủ tịch UBND tỉnh truy tặng Bằng khen cho bác sĩ gặp nạn sau ca trực tại chốt kiểm dịch

Tối 29/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký Quyết định truy tặng Bằng khen cho bác sĩ Y Bre- Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Chư Hreng, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum.

Theo Quyết định số 566/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh truy tặng Bằng khen cho bác sĩ Y Bre vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Y tế trao tặng Bằng khen cho thân nhân gia đình bác sĩ Y Bre.

Trong sáng 29/10, đồng chí Y Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo thành phố Kon Tum đã đến thăm, động viên, hỗ trợ gia đình bác sĩ Y Bre.

Trước đó, trên đường về nhà sau ca trực tại Chốt kiểm soát Sao Mai (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum), bác sĩ Y Bre (sinh năm 1980, trú tại làng Plei Rơ Hai 1, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, là Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Chư Hreng) không may gặp nạn, xe máy do bác sĩ điều khiển va chạm với xe tải mang BKS 82C-038.41. Dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng do chấn thương nặng nên bác sĩ Y Bre không qua khỏi.

Bác sỹ Y Bre đã tích cực tham gia trực chốt kiểm soát dịch Sao Mai từ khi chốt được thành lập để phòng, chống dịch COVID-19.

