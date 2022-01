Văn hoá, xã hội Chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán

(kontumtv.vn) – Thời gian gần đây, công dân từ các tỉnh, thành về Kon Tum đón Tết đã tăng cao. Trong khi đó, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Kon Tum đã không còn triển khai các chốt khai báo y tế. Vậy, ngành y tế thực hiện giải pháp gì để kịp thời phát hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Vấn đề này được ông Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế thông tin trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài PT-TH Kon Tum.

PV: Thưa ông! Thời gian gần đây, công dân từ các tỉnh, thành về Kon Tum tăng cao, trong khi tỉnh Kon Tum đã không còn các chốt kiểm soát y tế, vậy ngành y tế có giải pháp gì để kịp thời phát hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng?

Ông Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế: Ngày 1/1/2021, UBND tỉnh đã có chỉ đạo dừng hoạt động của các chốt khai báo y tế công dân về trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì ngành y tế đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai công tác phát hiện sớm các trường hợp F0 hay là các chùm ca bệnh để tiến hành các biện pháp cách ly, phong tỏa sớm nhất để bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Ngành y tế cũng đã rất chủ động để tổ chức việc xét nghiệm và hiện nay trên địa bàn tỉnh hiện có 3 cơ sở đủ năng lực xét nghiệm thì đã rút ngắn đi thời gian chúng ta chuyển mẫu và trả kết quả sớm. Điều đó giúp cho vấn đề phát hiện F0 sớm và tiến hành các giải pháp kiểm soát dịch nhanh và sớm hơn so với trước đây.

PV: Trong thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 ghi nhận trong cộng đồng tăng cao, ngành y tế có giải pháp gì để ngăn chặn, khống chế, không để dịch bệnh bùng phát trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán?

Ông Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế: Trước tình hình dịch Covid-19 không những ở địa bàn tỉnh mà các địa bàn xung quanh cũng như trên cả nước đang bùng phát rất nhanh, số ca mắc nhiều thì trước tình hình đấy riêng ngành y tế ngoài các giải pháp phòng chống dịch bệnh thì một trong giải pháp hết sức chủ động là đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho toàn dân. Thì hiện nay chúng ta tỷ lệ tiêm vắc xin cơ bản đã khá cao, trong đó tập trung không những tiêm đủ mũi và còn tiêm mũi bổ sung. Đấy là giải pháp để chủ động phòng chống dịch trong thời gian tới, ngoài giải pháp của ngành y tế tổ chức thì Sở Y tế đã tham mưu cho Uỷ ban trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch.

PV: Ngoài nỗ lực của ngành y tế, theo ông mỗi người dân cần phải làm gì để góp phần trong việc ngăn chặn, không để dịch bệnh bùng phát trong thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán?

Ông Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế: Trong dịp tết đòi hỏi chúng ta phải thực hiện làm sao vừa đảm bảo trong việc giao lưu đi lại, giao lưu trong dịp tết tạo sự thỏa mái cho bà con nhưng phải đảm bảo chống dịch. Đặc biệt trong dịp tết thì có những hoạt động dễ bùng phát dịch thì người dân tích cực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thực hiện 5K trong phòng chống dịch.

PV: Cảm ơn ông về thông tin vừa trao đổi!

Thanh Tùng – Đức Thắng