Văn hoá, xã hội Công an tỉnh ra quân thực hiện công tác dân vận

(kontumtv.vn) – Công an tỉnh phối hợp với UBND xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà đã tổ chức ra quân thực hiện hành quân dã ngoại kết hợp với thực hiện công tác dân vận.

Trong thời gian 10 ngày, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và Công an huyện Đăk Hà phối hợp với đoàn viên thanh niên và bà con Nhân dân xây dựng chuồng chăn nuôi, cải tạo vườn tạp giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ra quân nạo vét kênh mương, làm hàng rào đường dân sinh, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Đây là hoạt động được Công an tỉnh duy trì nhằm góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Minh Thái

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Hà