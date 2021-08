Văn hoá, xã hội Công an tỉnh tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid – 19

(kontumtv.vn) – Tính đến đầu tháng 8, Công an tỉnh đã tổ chức 3 đợt tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho lực lượng trong ngành.

Cụ thể, trong 2 đợt đầu, Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã phối hợp với Trung tâm y tế thành phố tiêm 600 liều vắc xin. Riêng trong đợt 3, Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã tự chủ động tiêm gần 850 liều vắc xin tại Bệnh xá Công an tỉnh. Các điều kiện để tiêm phòng được đơn vị đảm bảo theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế. Ngoài số lượng vắc xin do Bộ Công an phân bổ, các cán bộ, chiến sĩ thuộc tuyến đầu và nằm trong thành viên BCĐ phòng, chống dịch tại các địa phương được tiêm phòng vắc xin đầy đủ. Đến nay, từ 2 nguồn vắc xin được hỗ trợ, có khoảng 90% cán bộ, chiến sĩ công an của tỉnh được tiêm phòng Covid – 19./.

Hơ Jan – Thanh Hà