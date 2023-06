Công nhân mong muốn giảm thời gian đóng BHXH, hạ độ tuổi hưởng lương hưu

Còn theo đại diện Công đoàn Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang), hiện nay, khi người lao động đã xác định không muốn tiếp tục làm việc trong các nhà máy hoặc muốn được tiếp tục làm việc nhưng không thể được làm việc do các doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng mà số năm tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm để được hưởng lương hưu hàng tháng thì giải pháp mà đa số người lao động lựa chọn là sẽ rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Do đó, đại diện công đoàn cơ sở đề xuất, chia thời gian đóng bảo hiểm đủ điều kiện nhận lương hưu với nhiều mức 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc hơn. Tương ứng với số năm đó là tỷ lệ nhận lương hằng tháng tăng theo tỉ lệ số năm cao thì nhận được cao. Đồng thời phải đảm bảo chính sách không tăng tuổi nghỉ hưu.

Còn đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng cho biết, tại các buổi lấy ý kiến và đối thoại với công nhân lao động, nhiều ý kiến cho rằng công nhân trong nhà máy không đủ sức khỏe làm việc đến 60 tuổi trở lên để hưởng lương hưu. Do đó, việc rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm là rất tích cực. Đại diện công đoàn cơ sở Công ty TNHH Triumph International Việt Nam (công ty may mặc) phản ánh, với ngành may, qua 50 tuổi, người lao động khó đảm bảo sức khỏe để làm việc và làm kéo dài đến 60 tuổi để được hưởng lương hưu. Do đó, công nhân kiến nghị giảm số tuổi được hưởng lương hưu xuống cho người lao động làm việc trong nhà máy.