Văn hoá, xã hội Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt

(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, có sự chủ động tích cực, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19 và sốt xuất huyết. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng; các dịch bệnh khác được kiểm soát.

Tính đến cuối tháng 8, so với cùng kỳ năm trước, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm đã giảm đáng kể. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận 239 ca mắc thủy đậu, giảm 96 ca; 40 ca mắc quai bị, giảm 42 ca; 480 ca mắc sốt xuất huyết, giảm gần 250 ca; 03 ca mắc sốt rét, giảm 20 ca. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận mắc mới các bệnh cúm A, hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV), bệnh do vi rút Zika, viêm gan vi rút A, bạch hầu, dại, ho gà, sởi.

Ngành Y tế đã duy trì hoạt động tiêm chủng mở rộng thường xuyên tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, với tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ tích lũy trong 7 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 54%. Riêng chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống bệnh bạch hầu giai đoạn 2 và giai đoạn 3, 100% huyện, thành phố hoàn thành mục tiêu của chiến dịch trên quy mô cấp xã. Đặc biệt, ngành Y tế đã tập trung triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021, đạt tỷ lệ 99,7% tổng số liều đã tiếp nhận từ Bộ Y tế./.

Thanh Tùng – Đức Thắng