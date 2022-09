Văn hoá, xã hội Công ty Điện lực Kon Tum triển khai các biện pháp ứng phó bão Noru

(kontumtv.vn) – Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị ứng phó bão Noru, Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) đã theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về cơn bão để triển khai các biện pháp ứng phó.

PC Kon Tum đã thực hiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ”; cập nhật bổ sung, điều chỉnh sát với tình hình thực tế để có phương án PCTT & TKCN hiệu quả nhất. Đơn vị đã tiến hành kiểm tra hạ tầng hệ thống viễn thông dùng riêng và công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ sản xuất kinh doanh khi có ảnh hưởng của thiên tai; thống kê vật tư thiết bị dự phòng, các cột sắt lắp ghép tạm đang có để khi cần điều động khẩn cấp; đảm bảo an toàn các công trình đầu tư xây dựng đang triển khai thi công; chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, hậu cần của đội xung kích phòng, chống thiên tai phù hợp. Bên cạnh đó, PC Kon Tum tiến hành kiểm tra công tác hiện trường tại các trạm biến áp 110kV; thực hiện phát quang hành lang lưới điện; yêu cầu các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các bộ phận liên quan tuyệt đối đảm bảo an toàn cho tính mạng của CBCNV. Chỉ khi thời tiết ổn định, kiểm tra các điều kiện an toàn cho phép mới triển khai việc kiểm tra thiệt hại, khôi phục cung cấp điện. Trong đó, cần lưu ý các địa bàn vùng trũng bị ngập lụt, nước sâu, chảy xiết; các địa bàn vùng cao, vùng núi nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống và các mối nguy hiểm khác. Sau khi bão đi qua, ưu tiên khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện cho khu vực trung tâm hành chính tỉnh, nhà máy nước, bệnh viện, quân đội, công an… trong thời gian sớm nhất./.

Đăng Huy – Trọng Nghĩa