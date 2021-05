Văn hoá, xã hội Đăk Glei phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm

(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Glei (Kon Tum) vừa tổ chức phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2021.

Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc an toàn thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Trong Tháng hành động, huyện Đăk Glei tập trung tuyên truyền, phổ biến cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo theo quy định của pháp luật; vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm kém chất lượng, hiểu đúng, dùng đúng để bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, trong Tháng hành động, huyện Đăk Glei cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

CTV A Lộc