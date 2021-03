Văn hoá, xã hội Đăk Hà đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân

(kontumtv.vn) – Để đảm bảo tiến độ cấp trên 56.000 thẻ căn cước cho công dân trên địa bàn huyện trước ngày 1/7, Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) đang huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp để hoàn thành tiến độ.

Hơn 21 giờ tối, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đăk Hà vẫn miệt mài hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác khi đến làm thẻ căn cước công dân. Mỗi chiến sỹ một nhiệm vụ, người hướng dẫn điền tờ khai, người lấy dấu vân tay, chụp ảnh chân dung. Người dân thay vì phải khai báo các thông tin trong tờ khai giấy như trước đây, nay những thông tin cơ bản về nhân thân, nơi cư trú, nghề nghiệp được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia. Với thủ tục nhanh gọn, toàn bộ quá trình làm thẻ CCCD chỉ mất từ 5 đến 7 phút. Ông Cao Văn Linh (tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà) nói: “Từ sáng chú tới đây là Công an làm hướng dẫn từng ly từng tý một cho bà con làm rất chuẩn xác, làm việc rất nhanh gọn, phục vụ cho dân ở đây rất tốt và rất nhiệt tình, chỉ bảo dân từng chỗ một để bà con biết cách làm nhanh chóng, rất chu đáo”.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân làm căn cước, Công an huyện Đăk Hà đã thành lập 2 tổ công tác, trong đó 1 tổ tại trụ sở Công an huyện và 1 tổ cấp căn cước công dân lưu động tại các xã, thị trấn. Mỗi tổ gồm 5 người, luân phiên làm việc theo ca từ 6h sáng đến 23h tất cả các ngày trong tuần. Để việc cấp thẻ căn cước chính xác, Công an huyện Đăk Hà hướng dẫn công dân rà soát các thông tin trong các giấy tờ tùy thân như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời. Thượng Tá Võ Tá Sơn, Phó trưởng Công an huyện Đăk Hà cho biết: “Trong quá trình làm thì việc điều chỉnh ngày tháng năm sinh và một số thủ tục về thủ tục tư pháp thì còn nhiều vấn đề, cho nên đã tham mưu cho UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Tư pháp xã và Tư pháp huyện để điều chỉnh các giấy tờ cho công dân, thuận tiện trong cấp căn cước công dân”.

Trung bình mỗi ngày, Công an huyện Đăk Hà hoàn thành cấp trên 350 thẻ căn cước cho công dân. Tính đến ngày 20/3, huyện đã hoàn thành cấp gần 4.000 thẻ. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 6 năm 2021, huyện phải hoàn thành cấp trên 56.000 thẻ căn cước công dân. Khối lượng công việc lớn, lại triển khai trong thời gian ngắn, để hoàn thành kế hoạch đề ra, Công an huyện Đăk Hà đã huy động lực lượng công an chính quy tăng cường về các xã, thị trấn tham gia làm thẻ căn cước và đặt ra chỉ tiêu với từng mốc thời gian cụ thể. Thượng Tá Võ Tá Sơn nói: “Công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn vận động nhân dân và cán bộ trên địa bàn thực hiện theo lịch cấp căn cước theo lịch cuốn chiếu và tăng cường thêm lực lượng làm thêm ngoài giờ để phục vụ cán bộ và nhân dân đến làm, khi hết người cán bộ, chiến sỹ mới về”.

Thẻ CCCD có nhiều ưu điểm về bảo mật, lưu trữ thông tin, tiện ích cho người sử dụng khi tiến hành các giao dịch hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Việc đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân của Công an huyện Đăk Hà góp phần thực hiện hiệu quả đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

CTV Minh Thái