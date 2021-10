Văn hoá, xã hội Đăk Hà nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân đuối nước

(kontumtv.vn) – Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Đăk Hà, địa phương đang nỗ lực tìm kiếm thi thể hai nạn nhân đuối nước tại lòng hồ thủy điện Plei Krông, thuộc địa phận thôn 3, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà.

Hai nạn nhân được xác định gồm Đào Thị Kiều Oanh, sinh năm 1992, thường trú tại TDP 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà và Nguyễn Văn Khiếu, sinh năm 1994, thường trú tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.

Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 07/10, hai nạn nhân cùng nhóm bạn tổ chức đi chơi, câu cá tại một chòi canh cá trên lòng hồ thủy điện Plei Krông, đến khoảng 17 giờ thì trở về. Vì quên điện thoại nên Oanh và Khiếu cùng một người khác trong nhóm quay lại lấy. Khi cách bờ khoảng 30m, xuồng máy chở 3 người bất ngờ bị lật khiến nạn nhân Khiếu và Oanh bị nước cuốn trôi, mất tích. Một người trong nhóm may mắn bơi được vào bờ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của huyện Đăk Hà và các xã Đăk Mar, Hà Mòn, thị trấn Đăk Hà khẩn trương đến hiện trường phối hợp cùng người dân tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích. Đến tối ngày 07/10, lực lượng Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu nạn, Công an tỉnh Kon Tum đã cử cán bộ, chiến sĩ tăng cường, hỗ trợ công tác tìm kiếm. Do địa hình phức tạp, lòng hồ hẹp và sâu, cộng với mực nước dâng cao do mưa lớn đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm hai nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng đã huy động tàu thuyền của những hộ dân sinh sống quanh khu vực để hỗ trợ công tác tìm kiếm./.

CTV Trọng Nghĩa