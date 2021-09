Văn hoá, xã hội Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong phòng, chống dịch Covid-19

(kontumtv.vn) – Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid – 19, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng chống cháy nổ và khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện.

Đặc biệt là phòng chống cháy, nổ trong công tác bảo quản, quá trình vận chuyển và sử dụng khí oxy phục vụ điều trị bệnh nhân Covid – 19. Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng và Công an các huyện, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn; nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian dịch bệnh và chủ động trong mọi tình huống; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là hành vi chống lại các lực lượng chức năng đang tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch Covid – 19, việc quyên góp, ủng hộ của nhân dân để trục lợi và các vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với hành vi tung tin giả, xuyên tạc, không đúng sự thật trên không gian mạng liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn./.

Hơ Jan – Thanh Hà