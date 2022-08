Văn hoá, xã hội Đảm bảo thông suốt hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bờ Y

(kontumtv.vn) – Trong bối cảnh kinh tế đang dần phục hồi và phát triển sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhằm đảm bảo thông suốt hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi đã và đang thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp di chuyển, lưu thông hàng hóa thuận lợi.

Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát đã tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa hoạt động bình thường trở lại. Tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y hiện trung bình mỗi tháng có khoảng 4.300 lượt hành khách và hơn 2.000 lượt phương tiện qua lại cửa khẩu. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết, để tạo điều kiện, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa một cách thuận lợi, thời gian qua, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hải quan; nhanh chóng giải quyết các khó khăn, vướng mắc để giảm bớt thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tránh tình trạng ách tắc, ứ đọng hàng hóa tại cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng hóa qua cửa khẩu… “Hầu như các phần mềm được hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa được thực hiện tốt và thuận lợi nhất. Ngoài ra, Chi cục đã hỗ trợ, kêu gọi doanh nghiệp, chia sẻ những khó khăn cho doanh nghiệp, mọi khó khăn vướng mắc đều được giải quyết kịp thời, thấu đáo, tạo sự đồng thuận cho người tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn”, ông Dũng nói.

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên để đảm bảo an toàn trước nguy cơ bùng phát đợt dịch mới cũng như phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, công tác kiểm soát hàng hóa, hồ sơ xuất nhập cảnh vẫn được lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp thực hiện chặt chẻ, đúng quy trình. Đại úy Võ Văn Hiệu, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho hay:“Chúng tôi làm công tác xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thì tuyên truyền người dân xuất nhập cảnh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và cùng lực lượng y tế sử dụng máy đo thân nhiệt, những công dân nào có dấu hiệu sốt cao thì sẽ tiếp tục kiểm tra, đo thân nhiệt để phòng chống dịch Covid-19 cũng như dịch bệnh đậu mùa khỉ đang xuất hiện trên thế giới”.

Những biện pháp, nỗ lực, cố gắng của lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp qua lại biên giới làm ăn, tăng thêm thu nhập. Trong 7 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh hơn 3.000 bộ tờ khai với hơn 14.200 lượt phương tiện và hơn 30.000 hành khách xuất nhập cảnh. Anh Lê Công Dưỡng ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là nhân viên của một công ty thủy điện ở nước bạn Lào. Từ khi Lào mở cửa trở lại vào ngày 9/5, hiện mỗi tháng anh Dưỡng đều có thể làm thủ tục xuất, nhập cảnh để về quê thăm gia đình, bạn bè một cách thuận lợi. Anh Dưỡng bày tỏ: “Rất vui vì trước đây một năm mà tôi không về được, bởi về thì thời gian cách ly với cả thời gian đi đường nó quá dài, so với số ngày nghỉ của tôi thì không cho phép được, còn thời điểm hiện tại thì quá trình xuất nhập cảnh nó rất dễ dàng, chỉ cần đưa hộ chiếu là các anh biên phòng tạo điều kiện xuất nhập cảnh bình thường”.

Không chỉ hoạt động xuất nhập được diễn ra thuận lợi, các doanh nghiệp thay vì phải đổi tài xế, phun thuốc khử khuẩn, thì nay chỉ cần kiểm tra hàng hóa, thực hiện thủ tục hải quan là có thể lưu thông qua cửa khẩu. Anh Thái Văn Thịnh, Công ty xuất nhập khẩu Tuấn – Hưng – Thịnh, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi cho hay: “Trước mùa dịch thì tài xế, hàng hóa đi lại hơi khó khăn nhưng bây giờ khi hết dịch thì hàng hóa thông thương rồi tài xế đi lại rất chi là thoải mái. Chúng tôi xuất nhập khẩu hàng hóa thì được lực lượng Hải quan, các cơ quan, ban, ngành hướng dẫn làm thủ tục, giấy tờ rất chi là thuận tiện”.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đạt hơn 193.800.000 USD, tăng hơn 16,6% so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 180 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Đây là những tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế của tỉnh Kon Tum còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19./.

Đăng Huy – Đức Thắng