Văn hoá, xã hội Diễn tập PCCC và CNCH tại trụ sở Vietcombank Kon Tum

(kontumtv.vn) – Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Vietcombank Kon Tum) diễn tập phương án PCCC và CNCH tại trụ sở Vietcombank Kon Tum. Tham gia buổi diễn tập có 50 nhân viên, người lao động Vietcombank Kon Tum và 40 chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH.

Tình huống giả định diễn tập là trong quá trình sửa chữa, thợ hàn không tuân thủ biện pháp đảm bảo an toàn PCCC nên đã gây ra cháy tại kho hồ sơ thuộc tầng 4 của trụ sở ngân hàng Vietcombank Kon Tum. Khi thấy có nhiều khói tỏa ra từ tầng 4 thì CBNV mới phát hiện cháy và báo động cháy cho toàn trụ sở. Nhiều nhân viên đang làm việc ở các tầng 03 và 04 do hoảng loạn, chen lấn thoát nạn làm 10 người bị dẫm đạp dẫn đến bị thương không thể tự di chuyển và bị mắc kẹt tại tầng 3; tại tầng 4 có 20 nạn nhân bị hạn chế bởi đám cháy không thể tự di chuyển ra các lối thoát nạn. Ngay sau khi có tín hiệu báo cháy, công nhân viên trong trụ sở sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, cứu người và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Sau đó báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114.

Cuộc diễn tập này là dịp để rèn luyện kỹ năng cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp và giúp cho lãnh đạo, nhân viên, đặc biệt là lực lượng phòng cháy chữa cháy Vietcombank Kon Tum làm tốt công tác phòng cháy, kịp thời xử lý khi có tình huống cháy xảy ra./.

Thanh Tùng – Công Luận