Văn hoá, xã hội Diễn tập sơ tán và chằng chống nhà cửa

(kontumtv.vn) – Thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng và mô hình sinh kế bền vững có hoà nhập khuyết tật tại tỉnh Kon Tum” do tổ chức CBM Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, thành phố Kon Tum đã tổ chức diễn tập sơ tán và chằng chống nhà cửa trong tình huống lũ, lụt lớn và lốc xoáy do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, có hòa nhập người khuyết tật tại thôn Kon Drei, xã Đăk Blà.

Buổi diễn tập đưa ra tình huống giả định, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, trên địa bàn thôn Kon Drei xảy ra mưa to, lũ lớn và lốc xoáy, cần hỗ trợ các hộ dân chằng chống nhà cửa và di dời 50 người dân về nơi an toàn.

Trước tình hình đó, xã Đăk Blà tổ chức họp Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, triển khai phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Cuộc diễn tập thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể xã và thôn.

Buổi diễn tập đã đảm bảo xử lý hiệu quả thiệt hại do thiên tai gây ra. Cấp ủy, chính quyền xã đã vận dụng tốt cơ chế chỉ đạo, điều hành các lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên và nhân dân khẩn trương ứng phó với lũ bão, tổ chức di dời người, tài sản đến nơi an toàn và cấp cứu người bị nạn./.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa