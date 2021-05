Văn hoá, xã hội Đón mùa Phật đản an lành trong bối cảnh dịch bệnh

(kontumtv.vn) – Đại lễ Phật đản 2565, dương lịch 2021 năm nay là năm thứ 2 liên tiếp diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc hạn chế tụ tập đông nguời và dừng tổ chức nhiều hoạt động tín ngưỡng tôn giáo lớn đã ít nhiều khiến mùa Phật đản diễn ra không trọn vẹn. Nhưng với tinh thần vì cộng đồng, những người con của Phật vẫn hướng tâm về ngày đại lễ với chung nguyện ước bình an, đoàn kết vượt qua đại dịch.

Chùa Huệ Hương, thành phố Kon Tum ngày 14 tháng 4 âm lịch lung linh trong ánh điện, rực rỡ sắc cờ hoa, hương trầm tỏa nghi ngút. Chiều tối, một vài phật tử tranh thủ đến sớm hơn thường lệ, đứng cách xa nhau, lặng lẽ thắp nén trầm hương tỏ lòng cung kính đức Phật. Khác với sự đông đúc, náo nhiệt của những mùa lễ Phật đản nhiều năm trước, mùa Phật đản 2 năm nay, ánh điện lung linh là tín hiệu rõ ràng duy nhất của một trong những ngày lễ trọng đại nhất của Phật giáo. Đại đức Thích Vạn Nhơn, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, Trụ trì chùa Huệ Hương cho biết: “Tất cả các lễ trọng của Phật giáo như là chương trình cắm trại, ca múa nhạc, thuyết giảng, thả hoa đăng, cầu nguyện không tập trung đông người, hầu như là dừng lại. Bà con đến chùa thực hiện chủ trương 5K để ngăn ngừa dịch không lây lan…”.

Với các gia đình phật tử, đại lễ Phật đản là khoảng thời gian quan trọng nhất trong năm. 2 năm nay, dịch Covid – 19 bùng phát, các tăng ni, phật tử của tỉnh Kon Tum đón một mùa Phật đản khá trầm lắng. Dù không được trọn vẹn, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh, ai cũng đồng lòng gác lại niềm riêng để chung tay thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Ông Lê Đình Vũ, một phật tử sinh sống ở phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum cho biết: “Tôi có những ước mong, không phải riêng bản thân tôi mà các phật tử đều cầu đức Phật gia hộ cho tỉnh Kon Tum và Việt Nam nói chung đều bình an, qua được nạn Covid để phát triển mạnh mẽ về kinh tế, tôn giáo, tất cả các thứ, đó là cầu mong của riêng bản thân chúng tôi. Cầu mong cho tất cả nhân loại đều bình an và phát triển”.

Bà Bế Thị Kim Lan ở tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum tiếp lời: “Tôi cũng nguyện mười phương chư phật gia hộ cho tất cả chúng sanh luôn được bình an, an lành trong mùa đại dịch. Kèm theo đó ý thức mọi người rất nhiều, cầu xin ý thức mọi người và mùa dịch chóng qua nhanh để cho tất cả mọi người, trẻ em, người già, người lớn đều được an lành, mạnh khỏe”.

Đại đức Thích Vạn Nhơn cho biết dù lễ Phật đản là một trong những đại lễ của Phật giáo, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh, các tăng ni, phật tử đều chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, tham gia đại lễ với tinh thần chủ động thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế ở mức cao nhất. Điều đó cũng phần nào thể hiện đức tính từ bi, bác ái mà Phật giáo luôn hướng niệm. Đại đức Thích Vạn Nhơn cho biết thêm: “Mỗi con người chúng ta thắp hương cầu nguyện hướng về đức Phật đản sinh, làm thế nào để thắp sáng một vị phật bé nhỏ trong con người của mình, làm thế nào để hình ảnh đức Phật đi vào trong đời sống của mình, trong suy nghĩ, nói năng và hành động của mình. Làm sao trở thành một phật tử chân chính, góp phần đưa đất nước ngày càng tốt đẹp hơn”.

Không còn quang cảnh hàng ngàn tăng ni phật tử đến chùa chiêm bái vào ngày đại lễ Phật đản như hàng năm; không lễ vật xa hoa, không rộn ràng các chương trình văn nghệ mừng đại lễ, Lễ Phật đản mùa Covid thứ 2 năm nay, trong khói hương trầm mặc, ước nguyện bình an cho mọi người là điều duy nhất được tăng ni, phật tử cùng hướng tâm và ước vọng.

Chung Loan – Thanh Hà