Văn hoá, xã hội Đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

(kontumtv.vn) – UBND huyện Đăk Hà đã tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đối với xã Hà Mòn và xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà. Đây là hai trong số 3 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021 của tỉnh.

Đến nay, tỷ lệ đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa tại hai xã Hà Mòn và Đăk Mar đạt trên 90%; 100% các tuyến đường khu dân cư đã được lắp điện công lộ; trên 75% các tuyến đường có cây xanh bóng mát; 100% hộ sử dụng điện an toàn; số đơn vị trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 là 100%. Các công trình hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp đảm bảo hiệu quả sử dụng. Tỷ lệ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGap trong sản xuất nông nghiệp đạt 100%. Trên 95% lao động có việc làm thường xuyên.

Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người tại xã Hà Mòn là 47,9 triệu đồng, cao gấp 1,45 lần so với so với thời điểm xã được công nhận nông thôn mới năm 2013. Tại xã Đăk Mar, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng, cao hơn 1,29 lần so với năm 2015. Hiện nay, thôn Thống Nhất xã Hà Mòn và thôn 5 xã Đăk Mar được công nhận khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao đã tạo được sự gắn kết, đồng thuận cao của cộng đồng dân cư. Bộ mặt nông thôn mới ngày càng khang trang, sáng – xanh – sạch – đẹp. Đời sống người dân ngày càng khởi sắc./.

CTV Trọng Nghĩa