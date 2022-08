Văn hoá, xã hội Đông đảo người dân đến chùa dịp Lễ Vu Lan

(kontumtv.vn) – Lễ Vu Lan là một trong nhiều hoạt động quan trọng của Phật giáo hằng năm. Đây là dịp để mọi người bày tỏ lòng hiếu kính đối với công ơn của đấng sinh thành. Năm nay không còn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đông đảo người dân, tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh đã đến chùa để gửi gắm những mong cầu về sức khỏe và sự bình an cho người thân.

Trong đời sống văn hóa của người Việt, Vu Lan là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha, mẹ, ông bà, bày tỏ lòng biết ơn đến các bậc tổ tiên, các anh hùng liệt sỹ, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Vì vậy, không chỉ các phật tử, nhiều người dân đã đến chùa thắp nhang, cầu siêu… nhằm mong muốn đều tốt lành cho người thân. Như mọi năm, chị Võ Thị Hiền ở phường Quang Trung, thành phố Kon Tum lại đến chùa Trung Khánh để thắp hương, cầu mong cho gia đình sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Chị bày tỏ: “Mùa Vu Lan báo hiếu về thì trong lòng mình cũng rất nhiều cảm xúc như tất cả phật tử đến chùa hôm nay. Mình may mắn khi cha mẹ hai bên đều còn khỏe mạnh, hôm nay mình đến chùa mình thắp nhang để mong cho cha mẹ hai bên dồi dào sức khỏe, sum vầy bên con cháu, đó là cái điều mà mình mong muốn nhất”.

Với anh Lâm Minh Thuận, phật tử chùa Huệ Hương ở phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, mỗi dịp Vu Lan về, anh lại đến chùa để cùng mọi người sinh hoạt, tham các các hoạt động do nhà chùa tổ chức. Năm nay, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát nên anh và các phật tử khác đều thuận tiện tham gia các trò chơi trong dịp Lễ Vu Lan. Anh Thuận cho hay: “Mùa Vu Lan, rằm tháng 7 thì tôi năm nào cũng đến chùa, mọi năm thì tự sinh hoạt, nhưng 2 năm nay thì dịch Covid-19 nên là sinh hoạt bị trì trệ, nó không được phong phú như mọi năm. Nhưng mà mùa Covid nó đi qua thì chúng tôi cũng cố gắng đến chùa sinh hoạt thường xuyên hơn, cố gắng dạy dỗ các em nhớ về đức sinh thành của bố mẹ”.

Có thể thấy, tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát đã góp phần đem đến một mùa Vu Lan trọn vẹn hơn. Những ngày này, không khí tại nhiều ngôi chùa trên địa bàn thành phố Kon Tum như Huệ Hương, Huệ Chiếu, Trung Khánh… đều khá nhộn nhịp bởi đông đảo người dân đến cầu viếng, dâng hương hoa dịp Lễ Vu Lan.

Khác với 2 năm trước, trong dịp Lễ Vu Lan năm nay chùa Huệ Hương đã tổ chức nhiều hoạt động như lễ cầu siêu, phóng sinh thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, người dân trong và ngoài tỉnh đến tham gia. Số lượng khách đến chùa dịp này cao hơn 4 lần so năm trước. Đại đức Thích Vạn Nhơn, trụ trì chùa Huệ Hương ở phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum nói:“Chùa Huệ Hương đã tổ chức đi thăm viếng các phật tử lớn tuổi có công lao với chùa, làm các hoạt động thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa để giúp đỡ bà con khó khăn. Đặc biệt trong ngày 14-15 âm lịch, các lễ cầu siêu, trong đó có lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn vì dịch Covid-19… để tạo sự hân hoan, phấn khởi cho bà con về chùa”.

Chùa Trung Khánh ở tổ dân phố 3, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum cũng thu hút đông đảo người dân, phật tử đến thắp nhang, cầu siêu. Đại đức Thích Nhuận Quang, trụ trì chùa Trung Khánh, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum cho hay: “Từ đầu tháng 7 âm lịch đến bây giờ, lượng bà con đi về chùa thắp nhang, lễ phật, cúng cửu huyền thất tổ, cầu siêu cho ông bà cha mẹ, số lượng từ 500 – 700 lượt người, đó là vào những ngày thường, còn như ngày 14 thì số lượng tại chùa Trùng Khánh không đáp ứng nổi nhu cầu đó”.

Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát đã góp phần đem đến một mùa Vu Lan nhộn nhịp, trọn vẹn hơn. Đây cũng là dịp để mỗi người cùng có những hành động thiết thực hơn, tích cực hơn cho gia đình và xã hội./.

Đăng Huy – Công Luận