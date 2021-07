Dự báo điểm chuẩn tăng nhẹ, thí cân nhắc khi điều chỉnh nguyện vọng

Phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, Thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng Phòng Thông tin truyền thông, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh dự đoán, xu hướng điểm chuẩn nhiều ngành ở các trường khu vực phía Nam sẽ tăng nhẹ. Cụ thể, các tổ hợp xét tuyển A00, A01 có xu hướng tăng từ 0,5 – 3 điểm; tổ hợp B00 điểm chuẩn dự báo không đổi, có thể tăng 0,5 điểm với trường top giữa hoặc giảm 0,5 điểm ở trường top trên; tổ hợp D01 có thể điểm chuẩn sẽ tăng từ 1 – 3 điểm; tổ hợp C00, điểm chuẩn có thể giảm so với năm trước. Ở các trường có mức điểm chuẩn dưới 22 điểm, dự báo năm nay điểm chuẩn có thể tăng 1 – 2 điểm, sẽ có nhiều ngành giữ mức điểm chuẩn như năm trước.

Theo Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Trường vẫn giữ tỷ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp nhiều hơn các phương thức khác. Dựa trên phổ điểm thi năm nay, dự báo điểm chuẩn có thể tăng hơn 0,5 – 1 điểm tùy ngành. Tuy nhiên, mức điểm chuẩn các ngành còn phụ thuộc vào tỷ lệ nhập học của các phương thức xét tuyển khác như xét học bạ hoặc kết quả thi đánh giá năng lực.

Năm nay, quy định về điều chỉnh nguyện vọng xét có nhiều thay đổi so với năm trước. Cụ thể, thí sinh được điều chỉnh tối đa 3 lần sau khi biết điểm thi, thay vì chỉ một lần như những năm trước. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thí sinh chỉ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến. Do đó, các chuyên gia lưu ý thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng khi điều chỉnh nguyện vọng, dựa trên phổ điểm thi năm nay và so sánh với điểm chuẩn những năm gần đây của các trường để đưa ra quyết định phù hợp. Bên cạnh đó, các em nên tham khảo về môi trường học tập, học phí có phù hợp với điều kiện bản thân không.

Tiến sĩ Trần Đình Lý cho rằng, việc điều chỉnh nguyện vọng rất quan trọng nếu kết quả thi của các em khác với dự kiến ban đầu. Khi lựa chọn ngành học, các em nên lấy năng lực, sở trường của mình làm gốc, tránh tâm lý chọn ngành chỉ để được học đại học. Nếu thí sinh đã trúng tuyển bằng nhiều phương thức xét tuyển trước đó, các em nên chọn nhập học khi đã trúng tuyển vào ngành, trường mình yêu thích và phù hợp, không cần chờ các phương thức xét tuyển khác.