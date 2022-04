Dự kiến tới năm 2030 sẽ đầu tư hơn 900km cao tốc Bắc-Nam phía Tây

(kontumtv.vn) – Song song với đầu tư và hoàn tiện các dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Bộ Giao thông Vận tải cũng tính toán làm dự án cao tốc phía Tây nhằm đảm bảo kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển.

Tại Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra dự kiến danh mục nhu cầu đầu tư các tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây đến năm 2030 với chiều dài 911km, vốn đầu tư 154.210 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, đoạn tuyến Đoan Hùng-Hòa Lạc-Khe Cò có chiều dài 152 km, tổng vốn đầu tư 24.850 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Tuyên Quang-Phú Thọ dài 40km, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư 5.830 tỷ đồng; đoạn Phú Thọ-Ba Vì (Hà Nội) chiều dài 55km, quy mô quy hoạch 6 làn xe với vốn đầu tư 9.900 tỷ đồng. Đoạn Ba Vì-Chợ Bến (Hòa Bình) dài 57km, quy mô quy hoạch 6 làn xe với tổng mức đầu tư 9.120 tỷ đồng.

Đoạn Ngọc Hồi-Chơn Thành-Rạch Giá quy mô 6 làn xe, dài 759km sẽ có vốn đầu tư 129.360 tỷ đồng bao gồm các dự án thành phần như Ngọc Hồi (Kon Tum)-Pleiku (Gia Lai) dài 90km, vốn đầu tư 14.400 tỷ đồng; Pleiku-Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chiều dài 160km vốn đầu tư 25.600 tỷ đồng; Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa (Đắk Nông) dài 105km, vốn đầu tư 16.800 tỷ đồng; Gia Nghĩa-Chơn Thành (Bình Phước) dài 140km được đầu tư 22.400 tỷ đồng; Chơn Thành-Đức Hòa (Long An) dài 84km, vốn đầu tư 15.960 tỷ đồng.

Tiếp đó, các dự án thành phần tuyến cao tốc qua tỉnh Long An gồm Đức Hòa-Thạnh Hóa dài 33km, nguồn vốn làm là 6.270 tỷ đồng, Thạnh Hóa-Tân Thạnh dài 16km vốn đầu tư 3.040 tỷ đồng; Tân Thạnh-Mỹ An (Đồng Tháp) dài 25km, vốn đầu tư 4.750 tỷ đồng; Mỹ An-Nút giao An Bình (Đồng Tháp) có chiều dài 26km tiêu tốn nguồn vốn 4.940 tỷ đồng; Nút giao An Bình-Lộ Tẻ (Cần Thơ) dài 29km, vốn đầu tư 5.510 tỷ đồng; Lộ Tẻ-Rạch Sỏi (Kiên Giang) dài 51km vốn ngân sách đầu tư 9.690 tỷ đồng.

Sau năm 2030, tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây sẽ tiếp tục làm thêm 284km bao gồm các đoạn Chợ Bến (Hòa Bình)-Thạch Quảng (Thanh Hóa) dài 62km; Thạch Quảng-Tân Kỳ (Nghệ An) dài 174km; Tân Kỳ-Tri Lễ (Nghệ An) dài 19km và Tri Lễ-Rộ (Nghệ An) dài 40km đều có quy mô 4 làn xe.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021, định hướng đến năm 2050, tổng chiều dài mạng lưới đường bộ cao tốc dài khoảng 9.014km và mạng lưới quốc lộ dài khoảng 29.795km.

Trong số đó, giai đoạn 2021-2025 phấn đấu hoàn thành khoảng 1.800km, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác lên khoảng 3.000km. Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu hoàn thành khoảng 2.000km, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác lên khoảng 5.000km.

Để đạt được mục tiêu này, nhu cầu vốn triển khai đầu tư các dự án đường bộ cao tốc đến năm 2030 khoảng 900.000 tỷ đồng. Trong số đó, giai đoạn 2021-2025 nhu cầu khoảng 390.000 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 dự kiến nhu cầu khoảng 510.000 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn đầu tư công (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương) và vốn ngoài ngân sách.

“Việc cân đối vốn ngân sách và kêu gọi các nguồn vốn khác để đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông là hết sức cần thiết và cần có cơ chế đột phá để thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ. Trong tổng số vốn trên, ngân sách Nhà nước đáp ứng khoảng 600.000 tỷ đồng. Bài toán đặt ra 300.000 tỷ đồng còn lại được xác định là thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước,” ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) khẳng định./.

Việt Hùng (Vietnam+)