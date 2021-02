Văn hoá, xã hội Đường tránh TP. Kon Tum chưa nghiệm thu nhưng hàng loạt phương tiện đã lưu thông

(kontumtv.vn) – Công trình tuyến tránh thành phố Kon Tum được khởi công từ ngày 29/3/2018, đến nay đã hoàn thành. Công trình do chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng nên cấm các loại phương tiện qua lại. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, mặc dù có biển báo cấm nhưng rất nhiều phương tiện vẫn lưu thông trên tuyến đường tránh này.

Dự án Tuyến đường tránh thành phố Kon Tum được Bộ Giao thông-Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2556 ngày 31/8/2017 có tổng chiều dài gần 25 km, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thiết kế theo quy mô đường cấp III.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết, Dự án bao gồm 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 là Dự án xây dựng cầu, đường hai đầu cầu Đăk Bla mới và vuốt nối với các đường hiện hữu thuộc dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum đến nay đã hoàn thành; chủ đầu tư đang làm việc với Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng để tổ chức nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Dự án thành phần 2 dài hơn 21 km do liên danh Công ty Cổ phần Trường Long – Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun – Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Sông Hồng thi công, hoàn thành vào ngày 31/12/2020.

Hiện nay công trình tuyến tránh thành phố Kon Tum đã hoàn thành nhưng công trình này chưa được phép đưa vào sử dụng và có biển cấm các loại phương tiện lưu thông. Theo phản ánh của người dân, từ khi hoàn thiện tuyến đường, đã có hàng trăm phương tiện lưu thông qua đây mỗi ngày. Ông Đào Xuân Cự (thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum) phản ánh: “Đường tránh đi đông, khi có chủ trương hoàn thành là xe cộ đi rất đông, xe hàng và xe vận tải đi rất nhiều, xe chở cát cũng nhiều, đi hết đường đây cho nó gần”.

“Từ khi hoàn thiện con đường xong là xe cộ ở đây đi lại rất đông, chủ yếu là xe chở cát, chở mì, chở hàng rồi xe khách, đi lại nhiều lắm. Do đi đường này gần nên họ đi nhiều”. Một người dân địa phương cho biết.

Tuyến đường tránh thành phố Kon Tum mặc dù chưa được nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm phương tiện qua lại. Lưu lượng đông, lực lượng chức năng lại không có thẩm quyền làm nhiệm vụ trên tuyến, khiến đoạn đường này tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường tránh này, mong muốn của người dân là các cơ quan chức năng nhanh chóng nghiệm thu để Cảnh sát Giao thông có phương án bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cho người dân lưu thông an toàn.

Hoàng Lợi – Quang Mẫn