Giữ sức khỏe, vững tâm lý trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, mẹ của một học sinh lớp 12 Trường THPT Gia Định (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đưa con đến điểm lấy mẫu tầm soát SARS-CoV-2 trước kỳ thi, chị khá yên tâm vì thấy công tác tổ chức tại địa điểm lấy mẫu rất chu đáo, khoa học, đảm bảo an toàn phòng dịch. Đại diện Ban Giám hiệu trường và giáo viên chủ nhiệm liên tục nhắn tin nhắc nhở, hướng dẫn, động viên các con ôn tập, giữ sức khỏe. Bản thân người con của chị đã có ý thức phòng bệnh, tự giác thực hiện việc mang khẩu trang, mũ chống giọt bắn khi phải đi ra ngoài.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến căng thẳng ở nhiều tỉnh, thành, công tác chuẩn bị cho kỳ thi với phương châm bảo đảm an toàn phòng dịch, nghiêm túc, đúng quy chế và chất lượng đã được các địa phương triển khai nghiêm túc.

Còn theo Tiến sỹ tâm lý Đào Lê Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam, tại một số nơi dịch bệnh còn phức tạp, các thí sinh thay vì lo lắng thì nên yên tâm vì ngành giáo dục, y tế đang nỗ lực và chuẩn bị những điều kiện chu đáo nhất để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong kỳ thi. Các em nên tập trung cao nhất cho sự chuẩn bị về sức khỏe, tinh thần, tạo tâm thế thoải mái khi bước vào kỳ thi. Sự cổ vũ, động viên của phụ huynh và thầy cô trong lúc này cũng sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực cho mỗi thí sinh trong kỳ thi ở thời điểm có phần đặc biệt này.

Cũng theo Tiến sỹ Đào Lê Hòa An, trong thời đại công nghệ thông tin, một số thí sinh trước kỳ thi đã tiếp cận và tin theo những thông tin ”nhiễu”, không chính xác, những lời đồn đại trên mạng xã hội liên quan đến nội dung đề thi. Sau đó, các em lo âu và đến sát ngày thi vẫn dồn hết tâm trí để ôn bài theo… lời đồn, dẫn đến hậu quả là khi bước vào phòng thi thì mệt mỏi do thiếu ngủ hay có tâm lý chán nản do ôn “lệch tủ” khi làm bài.

Ôn bài một cách khoa học và nghỉ ngơi hợp lý trước ngày diễn ra kỳ thi, tỉnh táo, bình tĩnh trong tiếp nhận thông tin là điều cần thiết để các thí sinh tự tin, thoải mái tâm lý bước vào kỳ thi.