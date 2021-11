Gỡ “điểm nghẽn” bất ổn tâm lý do dịch COVID-19 cho giáo viên, học sinh

Từ thực tế khó khăn đến ảnh hưởng tâm lý

Theo đánh giá của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, hiện nay về cơ bản, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo yên tâm công tác, chủ động, tích cực ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh. Tuy nhiên, việc chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp sang các hình thức khác cũng gây tâm lý băn khoăn, lúng túng trong thực hiện, nhất là với giáo viên lớn tuổi, ở vùng khó khăn, cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm. Bên cạnh đó, việc áp dụng đồng thời nhiều hình thức dạy học: Trực tuyến qua các hệ thống phần mềm, qua truyền hình, giao bài qua các ứng dụng trực tuyến, email, giao bài trực tiếp… tạo nhiều áp lực cho giáo viên; việc hướng dẫn, theo dõi, giám sát hoạt động học tập của học sinh, sinh viên gặp nhiều khó khăn.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Lê Vân.

Ngoài ra, một số giáo viên dạy hợp đồng theo buổi theo tiết trong các cơ sở giáo dục công lập và bộ phận không nhỏ giáo viên các trường ngoài công lập có tâm lý lo lắng khi phải nghỉ dạy, không có thu nhập. Theo thống kê từ cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, hiện nay có 126.853 cán bộ quản lý và giáo viên ngoài công lập các cấp học mầm non, phổ thông. Hiện nay giáo viên hợp đồng lao động ở cấp học mầm non, phổ thông công lập là 38.516 giáo viên, không kể giáo viên hợp động theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 5/1/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Đối với trẻ mầm non, mẫu giáo và lớp 1 phải ở nhà thời gian dài ảnh hưởng đến nền nếp, thói quen thực hiện chế độ sinh hoạt theo yêu cầu phát triển của độ tuổi; ảnh hưởng đến sự phát triển về tâm lý, sức khỏe và kỹ năng giao tiếp với thế giới xung quanh. Một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật học hòa nhập, trẻ em là con công nhân, người lao động mất việc làm… có nguy cơ chậm phát triển.

Đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, việc thay đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến, học qua truyền hình có tác động tích cực đến việc duy trì thói quen học tập, khiến các em linh hoạt, chủ động học tập hơn. Tuy nhiên, ý thức học tập của một bộ phận học sinh bị ảnh hưởng do tính tự giác chưa cao.

Một bộ phận học sinh rất lo lắng cho việc thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đại học. Nhiều kế hoạch về tương lai, lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn ngành nghề lao động bị thay đổi, tác động tiêu cực tới tâm lý, tình cảm của học sinh, sinh viên. Nguy cơ gia tăng tỉ lệ bỏ học, không trở lại trường học khi hết dịch của nhiều học sinh ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Hầu hết cha mẹ học sinh sẵn sàng, tích cực phối hợp với nhà trường, tham gia các buổi hướng dẫn trực tuyến, thực hành cùng con; tham gia đóng góp công sức và kinh phí để khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp… phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, việc tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ học sinh tổ chức hoạt động giáo dục ở nhà chưa được các cơ sở giáo dục chú trọng thực hiện.

41% báo cáo từ địa phương cho thấy cha mẹ học sinh lo lắng về chất lượng dạy học, sức khỏe của học sinh khi học trực tuyến. Nhiều gia đình không có điều kiện để mua các thiết bị phục vụ cho học trực tuyến; nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc tổ chức quản lý, giám sát, chăm sóc, hướng dẫn con em mình học tập. Nhiều phụ huynh có tâm lý lo lắng khi cho con em nhập học trở lại tại các trường học được trưng tập làm cơ sở cách ly.

Cần nhiều giải pháp ứng phó với dịch bệnh kéo dài

Theo đánh giá của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, hoàn thành mục tiêu kép, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên, đội ngũ nhà giáo trong phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành kế hoạch năm học.

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian qua, Bộ đã ban hành Kế hoạch hành động, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng nguồn học liệu phù hợp với phương thức dạy học trên phương tiện phát thanh, truyền hình.

Bộ cũng chủ động đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, triển khai nhiều cơ chế, chính sách, biện pháp để bảo đảm công tác dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an toàn cho các cơ sở giáo dục; hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm thực hiện dạy học trực tuyến với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phát động chương trình “sóng và máy tính cho em”… Đồng thời, phối hợp các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục rà soát, tăng cường quản lý chặt chẽ, ổn định các nguồn thu và thực hiện chính sách miễn giảm học phí để chia sẻ gánh nặng với người học.