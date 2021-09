Văn hoá, xã hội Gửi ân tình đến tâm dịch

(kontumtv.vn) – Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nhất là tại TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Kon Tum đã phát động kêu gọi đóng góp, hỗ trợ nhu yếu phẩm gửi đến cán bộ, học viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân và trường Đại học An ninh nhân dân tiếp sức chung tay cùng tuyến đầu chống dịch.

Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã trực tiếp đến tận các nhà vườn trên địa bàn để thu mua nông sản. Hoạt động này một phần hỗ trợ nông dân trên địa bàn tiêu thụ nông sản, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần nhiệt huyết hướng về đồng chí đồng đội và đồng bào miền Nam ruột thịt, mọi khâu chuẩn bị nhu yếu phẩm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum diễn ra theo đúng kế hoạch để kịp chuyến xe nghĩa tình chở hơn 5 tấn thực phẩm bao gồm các loại rau, củ quả và thịt tươi sống đưa vào miền Nam. Trung uý Phạm Thị Diên chia sẻ: “Tôi hy vọng qua qua hoạt động lần này, một phần công sức nhỏ bé của chúng tôi sẽ tiếp thêm động lực cho nhân dân cả nước nói chung và đồng bào miền nam nói riêng vượt qua và chiến thắng đại dịch”.

Xuất phát ngay trong đêm, 02 xe tải của Công an tỉnh chở theo rau, củ quả và thịt tươi sống đã vượt hơn 600km về TP. Hồ Chí Minh để kịp có mặt tại trường Đại học Đại học An ninh nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân vào sáng sớm hôm sau. Học viên Nguyễn Tuấn Cảnh, Trường Đại học An ninh nhân dân xúc động: “Trường chúng em đã tiếp nhận được sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm của Công an tỉnh Kon Tum, đối với em đây là một hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa, thể hiện được sự sẽ chia tình đồng đội trong cuộc chiến chống Covid-19. Thay mặt cho tập thể học viên nhà trường, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Ban giám đốc Công an tỉnh, đây sẽ là một nguồn động viên to lớn để chúng em tích cực học tập, rèn luyện tại trường, an tâm hơn trong công tác phòng chống dịch, từ đó cùng cả nước sớm chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Hoạt động này của Công an tỉnh Kon Tum sẽ phần nào chung tay chia sẻ, đồng hành cùng cán bộ, học viên trường Đại học ANND và Đại học CSND nói riêng, người dân TP. Hồ Chí Minh nói chung vượt qua những khó khăn do dịch bệnh Covid-19./.

CTV Tấn Bình – Hoà Bình