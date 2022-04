Văn hoá, xã hội Hàng trăm lượt khách du lịch tham gia Lễ hội Khinh khí cầu

(kontumtv.vn) – Sáng 23/04, hàng trăm lượt khách du lịch đã đổ về khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, thành phố Kon Tum ngay khi Lễ hội Khinh khí cầu năm 2022 chính thức khai mạc. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Ngọc; lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Diễn ra trong 02 ngày, từ 23 – 24/5, Lễ hội Khinh khí cầu là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn “Du lịch Kon Tum – Tiềm năng và Triển vọng năm 2022”. Hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp đất và người Kon Tum đến du khách trong, ngoài nước. Qua đó, góp phần kích cầu, tạo thuận lợi để du lịch tỉnh Kon Tum từng bước phục hồi và khởi sắc sau khoảng thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Là đơn vị tài trợ chính cho lễ hội bay khinh khí cầu năm nay, ông Nguyễn An, đại diện Thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5, Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum cho biết, đơn vị đã kết nối với Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn Quốc gia để có những thông tin đầy đủ, chính xác nhất về thời tiết thành phố Kon Tum trong những ngày này nhằm đảm bảo việc tổ chức lễ hội bay khính khí cầu diễn ra thành công. “Chúng tôi đã phối hợp với Ban Tổ chức địa phương làm việc với đơn vị tổ chức bay khinh khí cầu đo cái thời tiết, tính toán thời tiết làm sao cho buổi trình diễn khinh khí cầu hiệu quả tốt nhất để mà để bà con Kon Tum chúng ta được thưởng ngoạn, đó là yếu tố đầu tiên. Ngoài ra tất cả các công tác từ mặt hậu cần, an ninh trật tự chúng tôi làm việc với tất cả các ban, ngành, phòng ban để mà làm sao tất cả mọi cái chu đáo nhất”, ông Nguyễn An nói.

Chỉ trong buổi sáng, hàng trăm lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh đã đổ về Lễ hội Khinh khí cầu ở thành phố Kon Tum. Rất nhiều du khách cùng đi với gia đình, bạn bè và tranh thủ lưu lại những tấm hình kỷ niệm về một sự kiện đầy màu sắc, lần đầu tiên diễn ra nơi phố núi. Em Nguyễn Ngọc Bảo Châu, 14 tuổi, nhà ở thôn Kon Hra Chót, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum hào hứng nói: “Hôm nay đến con đi với bố. Lần đầu tiên Kon Tum mình tổ chức một lễ hội khinh khí cầu như thế này thì theo như con và người dân ở đây khá là hào hứng, phấn khởi và cầu mong những năm sau này sẽ có những lễ hội đặc sắc như thế này để thu hút người dân”.

Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến sắc màu tươi sáng của những quả khinh khí cầu, bà Lê Thị Thu Hà, khách du lịch đến từ tỉnh Gia Lai không giấu được sự phấn khởi: “Cô cảm giác như mấy đứa nhỏ nó háo hức vào những ngày Tết á. Hai chị em nói chuyện với nhau, đi coi như là vui, háo hức lắm. Đây là lần đầu tiên mình được tiếp cận khinh khí cầu ở góc độ thật nhất. Kon Tum tổ chức như thế này cô nghĩ như ở tỉnh cô cũng chưa làm được. Cũng rất là mong có những cái lễ hội này để vừa phục vụ cho người dân, vừa phát triển kinh tế cho tỉnh thì quá tuyệt vời”.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, số lượng khinh khí cầu tham gia phục vụ khách du lịch dịp này là 25 quả, trong đó, 20 quả khinh khí cầu cấp 01, còn lại là khinh khí cầu cấp 7 và khinh khí cầu hơi. Mỗi giỏ mây khinh khí cầu cấp 7 có thể chở tối đa 3 người lớn, khinh khí cầu cấp 01 chở được cả người lớn và trẻ em. Khinh khí cầu bay treo ở độ cao tối đa 50m, tạo khung cảnh đẹp mắt để người dân, du khách đến chụp hình lưu niệm, ngắm cảnh. Cùng với bay khinh khí cầu, nhiều hoạt động đi kèm cũng thu hút đông đảo du khách tham gia từ nay cho đến hết 24/4. Ông Nguyễn An, đại diện đơn vị tài trợ Thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5, Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum cho biết thêm: “Hưởng ứng Chính phủ trong việc mở cửa hòa nhập năm du lịch. Đặc biệt ở tỉnh Kon Tum chúng ta là kỷ niệm 50 năm Đăk Tô – Tân Cảnh. Đây là những sự kiện lịch sử đặc biệt, vì vậy Sâm Ngọc Linh Kon Tum quyết định đồng hành tất cả các hoạt động nhằm hướng đến năm du lịch với khát vọng, triển vọng phát triển hơn. Mục tiêu của chúng tôi là ngoài lễ khinh khí cầu này thì có tổ chức thêm đoàn Caravan với chủ đề Về miền quốc bảo Sâm Ngọc Linh với mong muốn hình ảnh, thương hiệu Sâm Ngọc Linh, đất nước, con người, văn hóa, vẻ đẹp Kon Tum đến với bạn bè, nhân dân cả nước cũng như du khách quốc tế biết đến Kon Tum chúng ta nhiều hơn”.

Từ nay đến 26/4, tiếp tục có nhiều hoạt động diễn ra nhằm kích cầu, quảng bá du lịch tỉnh Kon Tum năm 2022 như kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh, khai mạc phiên chợ Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm đặc hữu của huyện Tu Mơ Rông, kết nối tour, tuyến du lịch tại các địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh… Đây chính là cơ hội để du khách tham gia trải nghiệm cũng như có cái nhìn đầy đủ hơn về vẻ đẹp đất và người người Kon Tum./.

Thu Trang – Duy Vĩ