Văn hoá, xã hội Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn

(kontumtv.vn) – Với mục tiêu đến năm 2025 có trên 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 30% trẻ em người dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ phù hợp độ tuổi, huyện Ngọc Hồi đã tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp cụ thể.

Trong đó, cùng với rà soát, nghiên cứu bổ sung, đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn, huyện đã xây dựng lộ trình bổ sung giáo viên mầm non, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ; bổ sung phòng học còn thiếu, mua sắm thêm đồ dùng học tập tại vùng khó khăn. Đồng thời, triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp với vùng khó khăn, phù hợp với đặc điểm tiếp nhận và văn hóa, ngôn ngữ của trẻ em. Huy động nguồn lực xã hội và cộng đồng lồng ghép triển khai chương trình hỗ trợ giáo dục mầm non, đảm bảo 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện vùng, dân tộc và đặc điểm riêng của trẻ.

Qua đó, hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, tăng cơ hội của trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa cho vùng có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống./.

CTV Thu Trang