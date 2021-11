Văn hoá, xã hội Hỏa hoạn tại cửa hàng tạp hóa

(kontumtv.vn) – Một vụ cháy vừa xảy ra tại 1 cửa hàng tạp hóa ở đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, thiêu rụi nhiều tài sản.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h30, ngày 03/11/2021 tại cửa hàng tạp hóa Ngọc Hà, gần bùng binh Duy Tân. Điểm cháy được xác định tại tầng 2 của cửa hàng tạp hóa, sau đó lan rộng và bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường. Sau gần 1 giờ đồng hồ, vụ cháy được khống chế an toàn. Vụ cháy khiến kho hàng của cửa hàng tạp hóa Ngọc Hà bị cháy, thiêu rụi nhiều tại sản, may mắn không xảy ra thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra làm rõ./.

Đăng Huy – Thanh Hà