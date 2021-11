Văn hoá, xã hội Hội nghị quán triệt quy trình phối hợp xác minh thông tin công dân của người được tiêm vắc xin phòng Covid-19

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 8/11, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt quy trình phối hợp xác minh thông tin công dân của người được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Hội nghị kết nối đến điểm cầu các xã, phường, thị trấn.

Tại hội nghị, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thảo luận, phân tích những hạn chế và đề ra các giải pháp để triển khai có hiệu quả việc chia sẻ, xác thực thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an địa phương trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế để triển khai các hoạt động theo quy trình. Sở TT&TT cùng các đơn vị liên quan phối hợp, triển khai các hoạt động theo quy trình và tổ chức truyền thông về việc cung cấp thông tin các nhân chính xác khi tiêm vắc xin Covid-19; hoàn thiện các chức năng, tính năng của phần mềm để đáp ứng yêu cầu nghiệm vụ của quy trình; triển khai hỗ trợ cấp phát chứng thư số công cộng cho các đơn vị liên quan để thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Các địa phương triển khai việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo quy trình./.

Thanh Tùng – Ngọc Chí