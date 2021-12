Văn hoá, xã hội Hội thảo chia sẻ sáng kiến và tổng kết dự án BAMI tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Ngày 7/12, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla – măng, Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, gọi tắt là VVOB tổ chức Hội thảo chia sẻ sáng kiến giảm thiểu các rào cản ảnh hưởng đến việc học của trẻ mầm non và tổng kết dự án BAMI tỉnh Kon Tum.

Dự án “Giảm thiểu rào cản đối với hoạt động học tập của trẻ mầm non tại các huyện khó khăn và có nhiều DTTS cùng sinh sống tại tỉnh Kon Tum, Việt Nam” giai đoạn 2017-2021, gọi tắt là dự án BAMI được VVOB và tỉnh Kon Tum ký kết cuối năm 2017. Từ năm 2018 đến nay, Dự án đã triển khai các hoạt động tại 4 huyện là Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Hà, Đăk Tô với 42 trường tham gia.

Tại Hội thảo, đại diện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá tác động của dự án BAMI tại tỉnh Kon Tum và những rào cản, tác động của các sáng kiến đã được thực hiện. Đồng thời, các đại biểu còn được tham quan góc trưng bày và lắng nghe đại diện các huyện trình bày các nội dung như, quan sát trẻ và học thông qua chơi; xây dựng môi trường giàu ngôn ngữ; chương trình mầm non có đáp ứng giới; những câu chuyện thay đổi có ý nghĩa của các đơn vị trường mầm non. Hội thảo nhằm chia sẻ những sáng kiến và tác động của dự án BAMI về giảm thiểu rào cản học tập cho trẻ mầm non để lan tỏa cách thực hành hay.

Qua 4 năm thực hiện dự án BAMI, kết quả đạt được không chỉ dừng lại ở 4 huyện tham gia Dự án mà còn được nhân rộng đến các trường của 6 huyện, thành phố còn lại trong tỉnh. Dự án đã tạo được nhiều sự thay đổi, như, thay đổi về nhận thức đối với các nhóm nòng cốt từ cách thức làm việc đến nội dung thông tin truyền đạt khi triển khai công việc; thay đổi trong công tác chuyên môn về hoạt động quan sát trẻ theo quá trình, hoạt động khai vấn và triển khai thiết kế xây dựng góc phát triển ngôn ngữ, sử dụng kỹ thuật đọc sách truyện. Hiện tại, có 86 trường mầm non với 448 lớp mẫu giáo, 152 cán bộ quản lý, 680 GV và trên 11.300 trẻ ở các đơn vị ngoài Dự án triển khai thực hiện nội dung nhân rộng.

Theo Sở GD&ĐT, sau khi kết thúc Dự án vào thời điểm 31/12/2021, từ năm 2022, các nội dung đã triển khai và các kết quả đã đạt được của dự án BAMI tại tỉnh Kon Tum sẽ được duy trì, tiếp tục thực hiện ở tất cả các trường mầm non ngay cả khi không còn sự hỗ trợ của VVOB./.

Cát Tiên – Quang Mẫn