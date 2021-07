Văn hoá, xã hội Hơn 4.600 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(kontumtv.vn) – Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, sáng nay, hơn 4.600 thí sinh của tỉnh Kon Tum bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021.

Trong buổi sáng, các thí sinh thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài là 7h35 phút. Buổi chiều, vào lúc 14h30 phút các thí sinh thi môn thứ hai là môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Trong đó, bài thi Ngữ văn thí sinh thi theo hình thức tự luận. Bài thi môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm.

Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh Kon Tum có hơn 4.600 thí sinh. Trong đó, có gần 2.430 thí sinh nữ, trên 1.300 thí sinh DTTS số và trên 170 thí sinh tự do. Trong số thí sinh dự thi có 226 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, hơn 4.420 thí sinh THPT và hơn 1.000 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp. Số thí sinh dự thi có sử dụng kết quả để xét tuyển Đại học là 3.420 em và gần 160 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển Đại học, Cao Đẳng và Trung cấp.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, tỉnh Kon Tum đã bố trí số điểm thi và số phòng thi dự phòng tương ứng với 12 điểm thi và 209 phòng thi chính thức. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã được các điểm thi, các địa phương thực hiện nghiêm túc.

Hiển- Luận