Văn hoá, xã hội Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở

(kontumtv.vn) – Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, vừa qua, phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CHCN cho hơn 200 học viên PCCC cơ sở trên địa bàn.

Đối tượng tham gia huấn luyện là người đứng đầu cơ sở; lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở; người làm việc tại cơ sở là nhà hàng, khách sạn, karaoke, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, kho hàng hóa, nhà ở kết hợp xản xuất kinh doanh và các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện khác.

Tham gia huấn luyện, học viên được truyền tải những kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH; các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH; trang bị các kiến thức cơ bản về cháy nổ, nguyên nhân, biện pháp phòng cháy và cách xử lý kịp thời các tình huống, sự cố cháy nổ xảy ra. Ngoài ra, lực lượng PCCC cơ sở còn được hướng dẫn cài đặt app báo cháy 114; các kỹ năng thoát nạn; cứu người khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn; cách kiểm tra và sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay, các phương tiện chữa cháy đã được trang bị;…

Thông qua tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ và năng lực PCCC & CNCH của lực lượng PCCC cơ sở và phát huy triệt để phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ./.

Hoàng Lợi – Thanh Thái