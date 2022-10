Văn hoá, xã hội Huyện Đăk Glei xảy ra vụ ném đá xe khách

(kontumtv.vn) – Một xe khách đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei thì bị một nhóm đối tượng chưa xác định danh tính ném đá làm vỡ kính xe, rất may vụ việc xảy ra không có ai bị thương.

Khoảng 21 giờ, ngày 6/10, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua thôn Chung Năng, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, xe khách của nhà xe Tây Nguyên đang lưu thông theo hướng tỉnh Gia Lai đi tỉnh Quảng Bình, bị một nhóm đối tượng chưa xác định danh tính ném đá làm vỡ kính xe khách. Tài xế cho biết, khi đang lưu thông trên đường, bỗng nghe tiếng động mạnh nên cho xe dừng bên lề đường kiểm tra và gọi điện trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin trình báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Thiếu tá Vũ Văn Duy – Trưởng Công an thị trấn Đăk Glei cho biết: “Ngay sau vụ việc xảy ra thì lực lượng công an thị trấn đã khẩn trương tham mưu cũng đề xuất cho lãnh đạo công an huyện cũng như Đảng ủy, UBND thị trấn tổ chức ngay buổi tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn nhận thức về hành vi tác hại nguy hiểm của việc ném đá xe khách, các quy định chế tài pháp luật để xử lý hành vi này. Đồng thời, chúng tôi cùng phối hợp lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra kiểm soát, nhất là ban đêm để kịp thời ngăn chặn hành vi, vi phạm trên.”

Đây là sự việc gây nguy hiểm đến tính mạng cho lái xe và hành khách khi đang lưu thông trên đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an toàn giao thông. Tình trạng này trước đây đã xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, được cơ quan chức năng điều tra, xác định đối tượng và có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, sau thời gian tạm lắng nay lại xuất hiện gây tâm lý bất an cho hành khách và người điều khiển phương tiện khi đi qua đoạn đường này./.

CTV A Lộc