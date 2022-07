Văn hoá, xã hội Kết luận nguyên nhân tình trạng hoại tử xương hàm mặt sau mắc COVID-19

(kontumtv.vn) – Hoại tử xương sọ – mặt là một bệnh lý ít gặp nhưng không phải là một bệnh lạ, có thể xảy ra trên bệnh nhân xạ trị vùng đầu mặt cổ, lạm dụng thuốc chống loãng xương Bisphosphonate…

Ngày 20/7, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đã nhận được báo cáo từ Hội đồng chuyên môn về nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau mắc COVID-19 mà một số bệnh viện tiếp nhận.

Trước đó, ngày 14/7, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có công văn yêu cầu Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo nhanh về tình hình người bệnh đến khám, điều trị, kết quả điều trị bệnh hoại tử xương hàm từ tháng 2/2022 đến nay cho Bộ Y tế.

Đồng thời, hai bệnh viện thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét, xác định nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến bệnh lý trên, báo cáo về Bộ.

Thực hiện yêu cầu này, ngay ngày 15/7, hai bệnh viện đã phối hợp thành lập Hội đồng chuyên môn do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Sơn, nguyên Trưởng Bộ môn Phẫu thuật hàm mặt, Viện Đào tạo răng hàm mặt, Trường Đại học Y Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng còn có 16 thành viên là các chuyên gia thuộc chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng, nội nhiễm, huyết học, ngoại thần kinh và y tế công cộng của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Bệnh viện Răng hàm mặt Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp chiều 18/7, Hội đồng thảo luận, đưa ra kết luận về nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau mắc COVID-19.

Hội đồng nhấn mạnh hoại tử xương sọ – mặt là một bệnh lý ít gặp nhưng không phải là một bệnh lạ, có thể xảy ra trên bệnh nhân xạ trị vùng đầu mặt cổ, lạm dụng thuốc chống loãng xương Bisphosphonate, viêm cốt tủy xương hàm do nguyên nhân từ răng và nhiễm trùng máu, chấn thương sọ – mặt, các tình trạng viêm xoang hàm do nấm, do rối loạn chuyển hóa (bệnh Paget)…

Hội đồng chuyên môn đưa ra khuyến cáo về các dấu hiệu lâm sàng gợi ý chẩn đoán sớm trên bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19, gồm: sưng, đau sọ – mặt kéo dài; dò mủ trong miệng, ngoài mặt; nhiều răng lung lay bất thường; loét niêm mạc, lộ xương.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, thực hiện hội chẩn các chuyên khoa liên quan, chụp cắt lớp vi tính là phương tiện tốt nhất để chẩn đoán sớm hoại tử xương sọ – mặt.

Về điều trị, Hội đồng kết luận cần phối hợp các chuyên khoa liên quan; phẫu thuật loại bỏ các tổ chức hoại tử.

Trước đó, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo từ tháng 2/2022 đến nay tiếp nhận 16 bệnh nhân, trong đó có 3 ca hoại tử hàm trên lan đến sàn sọ và được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn, điều trị.

Bệnh viện Chợ Rẫy trong 2 tháng cũng tiếp nhận 11 ca với tình trạng viêm xoang, viêm hoại tử vùng hàm mặt và xương sọ, trong đó có 2 ca tử vong.

Tại Hà Nội, nhiều bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng hay Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, chưa ghi nhận bệnh nhân bị hoại tử xương hàm sau mắc COVID-19 đến khám./.

Thủy Bình/TTXVN