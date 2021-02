Văn hoá, xã hội Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu

(kontumtv.vn) – Mùng 5 Tết (16/2) là ngày cuối cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo quy định. Trái với tâm lý du xuân, đón Tết kéo dài như mọi năm, người dân tỏ ra thoải mái, chuẩn bị sẵn sàng trở về với công việc và nhịp sống thường ngày sau kỳ nghỉ Tết dài.

Do dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, không khí đón Tết năm nay trên địa bàn tỉnh trầm lắng hơn so với mọi năm. Do đó, tâm lý người dân cũng rất thoải mái, sẵn sàng để bắt đầu đi làm lại vào ngày mồng 6 Tết. Mặt khác, nhiều bậc phụ huynh đã sắp xếp trước thời gian chăm sóc, quản lý con cái học trực tuyến tại nhà để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Chị Phạm Thị Lài, người dân thành phố Kon Tum cho biết: “Con cái thì nói chung bây giờ cũng chuẩn bị tinh thần đầy đủ hết rồi. Giờ ở nhà thì Tết nghỉ nhưng mà nó vẫn ôn bài, vẫn làm bài bình thường. Mình cũng phải sắp xếp thời gian, ví dụ như thời gian mình đi làm thì phải sắp xếp thời gian mình nghỉ cho nó học online”.

Tết Nguyên đán năm nay, các em học sinh được nghỉ 9 ngày. Để phòng, chống dịch bệnh covid-19, ngày 15/2, Sở GD&ĐT tỉnh đã có công văn yêu cầu các các trường cho học sinh ở nhà sau tết Nguyên đán và tổ chức học trực tuyến. Việc học trực tuyến đã trở nên quen thuộc đối với các em học sinh. Chính vì thế, các em học sinh cũng không quá căng thẳng, sẵn sàng học tập trở lại sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Em Đặng Thanh Sơn, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon Tum cho biết: “Ngày mai thì đi học lại rồi nhưng mà nhà trường đã quyết định cho nghỉ để phòng, chống dịch Covid – 19. Trong kỳ nghỉ này thì nhà trường cho bọn em học online, thật ra thì em cũng không bất ngờ lắm vì cũng đã quen với việc học online nó cũng dài dài rồi, nên là học online thì có thể giúp học sinh học đầy đủ kiến thức mà không cần phải đến trường”.

Còn đối với những người làm ăn xa quê, sau khi trải qua những ngày nghỉ Tết bên gia đình và bạn bè, họ cũng đang chuẩn bị tiếp tục bước vào guồng làm việc quen thuộc với những hy vọng mới. Chị Nguyễn Thị Diệu, ở huyện Kon Rẫy cho biết, chị là công nhân lao động ở tỉnh Bình Phước, năm nay may mắn được về quê ăn Tết dù dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp. Và mồng 9 này, chị sẽ trở về công ty để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán: “Tôi là người Kon Tum xa quê, nói chung tôi về đây ăn Tết thì tôi chỉ mong một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. Rồi mai mốt mình có đi lại Bình Phước làm thì công việc cũng suôn sẻ hơn, nói chung vậy là được rồi”.

Theo quan sát của phóng viên, trong ngày mồng 5, ngày nghỉ Tết cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều người dân tranh thủ đến các điểm trang trí tiểu cảnh, các điểm vui chơi để gặp mặt và lưu giữ những khoảnh khắc vui xuân, đón Tết trước khi quay trở lại công việc thường ngày. Chị Nguyễn Thị Tuyết Vân, người dân thành phố Kon Tum nói: “Hôm nay cũng là ngày cuối cùng để chuẩn bị bước sang cái giai đoạn để mai mồng 6 đi làm lại, thì cũng muốn dẫn con cháu đến đây để vui vẻ, lưu lại cái khoảnh khắc để kỷ niệm cho bé sau này để bé xem lại những kỷ niệm Tết”.

Ngày mồng 6 Tết sẽ là ngày tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chính thức quay trở lại công việc thường ngày sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Để công việc và nhịp sống thường ngày có thể diễn ra thuận lợi và suôn sẻ, người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Hơ Jan – Thanh Hà