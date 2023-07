Văn hoá, xã hội Khắc phục, đảm bảo hạ tầng giao thông trong mùa mưa bão

(kontumtv.vn) – Chỉ tính riêng về hạ tầng giao thông, trong mùa mưa bão năm 2022, huyện Tu Mơ Rông bị thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng. Do đó, công tác đảm bảo thông tuyến, thuận lợi cho người dân và phương tiện tham gia giao thông trong mùa mưa bão năm 2023 được huyện tập trung chú trọng và đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục kịp thời. Đặc biệt là các tuyến đường xung yếu, có nguy cơ mất an toàn cao.

Do ảnh hưởng mưa bão năm 2022, công trình Cầu Bản nằm trên Quốc lộ 40B thuộc thôn Đăk Chum, xã Tu Mơ Rông đã bị sạt lở mố cầu nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Do đó, UBND huyện Tu Mơ Rông đã phối hợp với Sở GTVT đầu tư xây dựng công trình mới bên cạnh, thay thế cho công trình Cầu Bản cũ, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn trong mùa mưa bão năm 2023. Cụ thể công trình Cống hộp mới này bắt đầu thi công từ đầu năm 2023, với tổng kinh phí đầu tư gần 5 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Anh A Hải, người dân xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông cho biết, do tính chất công việc nên anh thường xuyên đi qua lại con đường này. Công trình mới này nối từ xã Tu Mơ Rông đi các xã Măng Ri, Ngọc Lây và Tê Xăng. Do đó, việc đầu tư xây dựng mới là rất cần thiết. Anh A Hải nói: “Lúc trước cây cầu này vào mùa mưa, người dân đi qua lại rất là nguy hiểm. Bây giờ có con đường mới, bà con đi lại rất là an tâm.”

Do ảnh hưởng mưa bão năm 2022, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông có 10 tuyến giao thông, 02 cầu treo, 01 cầu tràn thuộc huyện, xã quản lý bị thiệt hại nặng nề, với tổng giá trị thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã cơ bản khắc phục các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, một số cầu treo dân sinh để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, vẫn có một số tuyến đường bị hư hỏng, sạt lở chưa được khắc phục. Cụ thể là đoạn Quốc lộ 40B đi xã Văn Xuôi. Anh A Tiên ở thôn Đăk Văn 2, xã Văn Xuôi cho biết: “Trong mùa mưa thì con đường này hay bị sạt lở và đất đá rơi xuống đường, lề đường nhiều, gây ảnh hưởng đến giao thông. Vào buổi tối thì dễ bị gây tai nạn cho người dân. Bà con mong lãnh đạo Đảng, chính quyền sớm khắc phục đường cho bà con có đường đi.”

Ông Phạm Duy Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Xuôi cho biết thêm: “Tuyến đường này thuộc Sở Giao thông – Vận tải quản lý, trên tuyến đường này hiện có 06 điểm sạt lở. Cái đây là sạt lở hàng năm, mưa xuống là sạt lở. Thì biện pháp khắc phục của ủy ban xã là tạm thời gian giăng các dây cảnh báo cho bà con biết. Tiếp theo là đề nghị chủ quản của con đường lên khắc phục sớm và để cho bà con đi lại cho nó thuận tiện”

Các tuyến đường trên địa bàn huyện Tư Mơ Rông cơ bản được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình chia cắt, độ dốc cao, lượng mưa tập trung lớn nên rất dễ xảy ra sạt lở. Bên cạnh đó, việc đầu tư hạ tầng giao thông chưa đồng bộ nên hiệu quả khai thác chưa cao. Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, đến nay, địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư, sửa chữa, khắc phục 05 công trình giao thông bị thiệt hại do mưa bão với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng và đang tiếp tục triển khai thi công 3 công trình giao thông trên địa bàn huyện do địa phương quản lý gồm 2 tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã và 1 công trình cầu tràn. UBND huyện Tu Mơ Rông đã có ý kiến với Sở Giao thông – Vận tải khắc phục những điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên việc sửa chữa hàng năm vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn do các điểm xung yếu, sạt lở khá nhiều và địa chất không đảm bảo. UBND huyện Tu Mơ Rông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp kịp thời với huyện nắm bắt cũng như có phương án kịp thời khắc phục, sửa chữa trong mùa mưa bão này để đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân.

Để phòng, chống bão lũ năm 2023 an toàn và hiệu quả, trước mắt, UBND huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo UBND các xã rà soát lại các phương án phòng, chống bão lũ; đặc biệt là hạ tầng giao thông và các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở để tiến hành lên phương án cụ thể. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2023./.

Hơ Jan – Thanh Hà