Văn hoá, xã hội Khắc phục những khó khăn trong học trực tuyến

(kontumtv.vn) – Dù đã làm quen từ năm học trước nhưng việc triển khai học trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong đầu năm học 2021-2022 vẫn gặp một số khó khăn nhất định. Cùng đồng hành với ngành giáo dục, phụ huynh và học sinh đang nỗ lực khắc phục những khó khăn này để đảm bảo kiến thức khi trở lại học trực tiếp.

Thực tế hiện nay việc tiếp cận công nghệ thông tin đang là hạn chế đối với một số phụ huynh, học sinh và cả giáo viên. Để thành thục các thao tác, phát huy các tính năng của phần mềm xây dựng nội dung bài học trực quan, sinh động, đòi hỏi giáo viên phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Dành mọi thời gian rảnh để đầu tư cho bài giảng, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình ở Trường Tiểu học Ngô Quyền, thành phố Kon Tum cho hay: “Việc đầu tư cho một tiết học lôi cuốn các em, các cô phải đầu tư những bài hát, tranh ảnh màu sắc tươi sáng sinh động. Để làm điều đó các cô cũng gặp một số khó khăn do phần mềm mới mất khá nhiều thời gian. Nhưng cuối cùng các cô cũng vượt qua được do sự giúp đỡ của đồng nghiệp, không ngừng học hỏi.”

Hơn một tuần qua, vào mỗi buổi tối, chị Nguyễn Thị Thu Hiên ở đường Siu Blêh, thành phố Kon Tum luôn đồng hành cùng con trai là em Đỗ Hoàng Nam, học sinh lớp 1 trong mỗi tiết học online. Trước khi bắt đầu năm học, chị đã chủ động làm quen với phần mềm Office 365, tìm hiểu nội dung chương trình học nhưng vẫn rất lo lắng về sự tiếp thu kiến thức của con vì đây là lần đầu học trực tuyến. Do đó, ngoài giờ học, chị còn tranh thủ thời gian giúp con ôn tập, củng cố lại kiến thức.

Thấu hiểu được phần nào những khó khăn của thầy cô trong quá trình dạy học trực tuyến, chị Nguyễn Thị Thu Hiên bày tỏ: “Sau một tuần học trực tuyến mình cũng rất chia sẻ với thầy cô đó là do con mình mới vô lớp 1 trong quá trình học thì vẫn chưa tập trung như vậy là thầy cô rất là vất vả với các cháu. Trong một tuần học cháu cũng đã tiếp thu được bài giảng của cô bài giảng của cô rất sinh động.”

Hiện nay, theo đánh giá của các trường học và phụ huynh, quá trình học trực tuyến vẫn bị gián đoạn do đường truyền không ổn định. Điều này ảnh hưởng đến việc truyền tải kiến thức và tiếp thu bài. Cô giáo Hồ Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, thành phố Kon Tum cho biết: “Lỡ đường truyền có bị trục trặc các em chưa vào tham gia được thì buổi học hôm sau, do học xen kẽ mà thì nhà trường sẽ chỉ đạo các cô gửi bài qua Zalo để các con được làm bài.”

Trang thiết bị phục vụ học trực tuyến trên địa bàn tỉnh đến nay chưa đồng bộ, ở các khu vực khó khăn vẫn chưa thể đáp ứng được việc dạy học theo phương pháp này. Toàn tỉnh có khoảng trên 66.200 học sinh Tiểu học, THCS, THPT tham gia học trực tuyến qua phần mềm Teams của Office 365. Các trường học đã chia ca, khung giờ học trực tuyến nhưng do số lượng truy cập lớn cùng một thời điểm nên phần mềm rất dễ quá tải. Trao đổi về tình trạng này, ông Trương Nhật Linh, Phó Giám đốc Viễn thông Kon Tum cho biết: “Tình trạng bị out trong quá trình học tập để khắc phục cũng khuyến cáo các đơn vị nên đăng kí các phần mềm có bản quyền, chất lượng nó cao hơn có sự cam kết giữa hai bên giữa nhà cung cấp dịch vụ và thì chất lượng được nâng cao hơn đảm bảo trong suốt quá trình học không bị out. Thì đối với VNPT hiện nay cũng cung cấp cái nền tảng VNPT e Learing phục vụ trong công tác dạy và học online.”

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng hình thức học trực tuyến luôn được xem là giải pháp hữu hiệu trong thời điểm dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay. Do đó, chủ động thích ứng, sáng tạo trong học tập là điều cần thiết đối với nhà trường, phụ huynh, học sinh trong lúc này để đảm bảo kiến thức khi trở lại học trực tiếp./.

Cát Tiên – Văn Hiển