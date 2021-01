Văn hoá, xã hội Khánh thành và bàn giao Trường Mầm non và Trung học cơ sở Măng Đen

(kontumtv.vn) – UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ Khánh thành và bàn giao Trường Mầm non và Trung học cơ sở Măng Đen.

Công trình Trường Mầm non và Trung học cơ sở Măng Đen có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, do Tổng Công ty Khí Việt Nam tài trợ, được khởi công xây dựng từ tháng 8/2019. Công trình gồm 03 dãy nhà 02 tầng và 20 phòng học, nhà ăn, tổng diện tích gần 1.700 m2. Đây là ngôi trường có vốn đầu tư lớn, được xây dựng khang trang, hiện đại với đầy đủ tiện nghi và thiết bị phục vụ dạy và học.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công ty Khí Việt Nam khẳng định, các thế hệ người lao động ngành Dầu khí luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Việc tài trợ xây dựng trường học là một trong những hoạt động an sinh xã hội của Công ty nhằm góp phần cho sự nghiệp xây dựng và phát ngành Giáo dục; mong rằng công trình khánh thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu thiết thực, tạo điều kiện tốt cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh Trường Mầm non và Trung học cơ sở Măng đen, huyện Kon Plông.

CTV Mỹ Hòa – Thiều Vân – Phạm Trọng