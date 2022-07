Văn hoá, xã hội Không khí ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên

(kontumtv.vn) – Buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn Ngữ Văn, các thí sinh tại tỉnh Kon Tum đã có tâm lý thoải mái, tự tin. Không khí ở bên ngoài các điểm thi được đảm bảo nghiêm túc, ổn định.

Thời gian qua, các thí sinh đã nỗ lực ôn thi tốt nghiệp. Trong đó, có sự đồng hành của nhà trường và các thầy, cô giáo. Thành quả được minh chứng qua việc thí sinh vững chắc về kiến thức và tinh thần thoải mái từ buổi thi đầu tiên. Đặc biệt, ở môn Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận đòi hỏi sự tập trung cao. Em Vi Hữu Thành, học sinh lớp 12, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Hà cho biết: “Khi bước vào Kỳ thi này em cũng lo lắng, hồi hộp vì đây là Kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời em cũng đã được thầy cô giáo ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Hà ôn tập kỹ, bản thân em cũng ôn tập kỹ để thi tốt trong Kỳ thi này, em mong muốn em có được một kết quả thi tốt”.

Tại các điểm thi, công tác y tế, an ninh trật tự và an toàn giao thông được tăng cường; Quy chế thi thực hiện nghiêm túc. Để Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng Quy chế thì ý thức trách nhiệm của thí sinh về tuân thủ thời gian, các quy định trong phòng thi rất quan trọng. Điểm thi trường THPT Duy Tân, thành phố Kon Tum có trên 430 thí sinh. Dự thi tại đây, em Nguyễn Thị Thu Huyền, học sinh lớp 12, trường THPT Duy Tân, thành phố Kon Tum nói: “Kỳ thi THPT năm 2022 em đã rất chờ đợi, ngày hôm qua em đã được học Quy chế thi và đăng kí dự thi tại phòng thi của chúng em, em đã cho mình một trạng thái, đầu óc rất ổn định. Em đã nắm hết quy chế thi và chuẩn bị cho mình một tinh thần thoải mái”.

Nhiều bậc phụ huynh đã đưa đón, nhắc nhở con em tập trung khi làm bài thi. Nhờ vậy, thí sinh có thêm nguồn động viên để làm bài. Ông A Toang cho biết, năm nay con gái dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Duy Tân, thành phố Kon Tum. Từ xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, ông cố gắng sắp xếp công việc để có mặt trong các buổi thi cùng con gái. “Hôm nay tôi đưa cháu đến trường thi, đứng chờ ngoài cổng rất lo lắng. Động viên tinh thần cho bé học, tôi cũng mong muốn con thi tốt, rất mừng nếu qua được”, ông A Toang chia sẻ.

Thí sinh sẽ lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét công nhận tốt nghiệp THPT và đăng kí nguyện vọng xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Hy vọng, các em sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần, thi tốt ở các môn tiếp theo./.

Cát Tiên – Trọng Nghĩa