Không xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt

(kontumtv.vn) – Đài Khí tượng – Thuỷ văn tỉnh Kon Tum dự báo, mùa khô năm nay, số lượng ngày nắng nóng nhiều hơn; nhiệt độ tăng từ 1 – 1,5℃ so với mùa khô hàng năm. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động triển khai nhiều giải pháp nên đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Mùa khô năm nay, dù thời tiết nắng nóng hơn so với mọi năm, nhưng hơn 2.000 hộ dân tại 8 thôn của xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà vẫn đang có đủ nước sinh hoạt hàng ngày. Chị Trần Thị Kiều Vân ở thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô cho biết, nhiều năm nay, ngoài nước giếng dùng để tưới vườn rau, đa phần bà con trong thôn đều sử dụng nước sạch để nấu ăn sinh hoạt thay vì dùng nước giếng như trước kia.

Ngoài các nguồn nước giếng đào, giếng khoan, nguồn nước tự chảy, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà hiện có công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, vận hành tháng 12/2015. Hiện tại, công trình cơ bản đáp ứng nhu cầu nước của người dân với hiệu suất khai thác đạt khoảng 95% công suất thiết kế và không có tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt. Ông Phan Văn Học, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà cho biết, UBND xã đã phối hợp với Trạm cấp nước sinh hoạt xã Diên Bình – Huyện Đăk Tô và xã Đăk Hring – Huyện Đăk Hà bố trí thời gian sử dụng nước phù hợp, đúng mục đích, tiết kiệm và có dụng cụ trữ nước để sử dụng trong cao điểm mùa khô.

Tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà hiện có công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, vận hành vào tháng 4/2013. Do đó, nguồn nước sinh hoạt khu vực trung tâm xã cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên do nhiều thôn cách xa Trạm cấp nước nên lượng nước sạch cung cấp chưa tới nơi và đầy đủ, đặc biệt là trong mùa khô. Theo chia sẻ của anh Trịnh Văn Sướng, thôn trưởng thôn 1, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, hầu hết người dân ở đây chủ động nước tưới, sinh hoạt trong mùa khô bằng cách đào thêm giếng khoan. Tuy nhiên, để sử dụng nguồn nước này phục vụ nấu ăn thì chất lượng chưa được đảm bảo do độ phèn nhiều. Anh Sướng bày tỏ: “Tôi thấy hiện nay lượng nước mà vào mùa khô này thì rất là ít. Nói chung là không đủ, mà nhất là thôn 1 đây nữa là cuối nguồn của trạm nước, cho nên là cũng thường xuyên xảy ra mất nước. Vậy nên cũng nhờ các cơ quan cũng tạo điều kiện hơn nữa để nâng cấp lại hệ thống nước sạch cho bà con sinh hoạt.”

Ông Nguyễn Quang Thịnh, Chủ tịch UBND xã Đăk La, huyện Đăk Hà cho biết, hiện nay vào mùa khô hạn, trên địa bàn xã vẫn xảy ra thiếu nước cục bộ tại một số thôn như thôn 8, thôn 9, thôn 10 do đường ống Trạm cấp nước đã lâu năm nên hư hỏng, thất thoát nước. Đặc biệt trong mùa khô khi mạch nước ngầm xuống thấp nên không đủ áp suất để đẩy nước lên tới các thôn xa. Do đó, xã đã chủ động tuyên truyền người dân tích trữ nước; sử dụng nguồn nước tại chỗ như nước giếng khoan, nước giếng đào; sửa chữa lại một số công trình nước giọt của người dân để sử dụng trong mùa khô. Ông Nguyễn Quang Thịnh cho biết thêm: “Trong thời gian tới, xã Đăk La tiếp tục đề nghị với Trung tâm nước sạch của tỉnh, rồi trạm nước có các giải pháp để tăng cường thêm cái lượng nước, phục vụ cho bà con. Xã cũng đang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ của xã triển khai thực hiện dự án của Hội Chữ thập đỏ cấp trên là hỗ trợ khoan các giếng khoan tại thôn 8, thôn 9, thôn 10 và tiếp tục là tôn tạo lại nước giọt để bà con nhân dân vận dụng, sử dụng trong mùa khô.”

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 267, ngày 21/03/2023 chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2023. Đến thời điểm này, ngoài những khu vực thiếu nước sản xuất cục bộ do nằm ngoài khả năng tưới của các công trình thuỷ lợi, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Chi cục Thuỷ lợi, Sở NN&PTNT cho biết, mùa khô năm nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng khô hạn. Do từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều đợt mưa trái mùa trong tháng 3 và tháng 4. Do đó, mực nước ngầm và các hồ chứa vẫn đang đảm bảo phục vụ người dân sinh hoạt và sản xuất. Hiện tại, các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị tích nước để tưới vụ mùa./.

Hơ Jan – Thanh Hà